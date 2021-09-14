Специалист советует беременным носить маску и избегать многолюдных мест

Вчера министр здравоохранения Анаит Аванесян написала на своей странице в Facebook, что умершая от коронавируса женщина была на 19-20 неделе беременности, у нее была острая дыхательная недостаточность, двусторонняя пневмония с 40-процентным поражением легких.

«Беременная была больна с 1 сентября, 2 сентября был сделан тест, результат оказался положительным. Но 9 дней она находилась дома. 9 сентября в крайне тяжелом состоянии она была доставлена в клинику, сразу в реанимационное отделение. Постепенно ей стало еще хуже. К сожалению, был зафиксирован летальный исход», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Инга Аванесян.

По официальным данным, в этом году от коронавируса скончались 4 беременные женщины, а в прошлом году - 5.

Медицинский центр Сурб Григор Лусаворич полностью перепрофилирован в приемно-лечебный центр для пациентов с коронавирусом, в его акушерско-гинекологическом отделении в настоящее время находятся 49 беременных и 3 недавно родивших женщины, больные COVID-19.

По словам руководителя службы, это число было больше. «Во время третьей волны в отделении находились примерно 56 и даже больше беременных женщин. Мы думаем, что в ближайшее время число беременных увеличится. Поэтому я прошу, чтобы беременные женщины особенно внимательно относились к своему здоровью, носили маску, не участвовали в каких-либо многолюдных вечеринках или мероприятиях», - сказала она.

По мнению специалистов, штамм «дельта» распространяется быстрее, а болезнь протекает тяжелее. Несмотря на это, в разработанные Минздравом положения о противопоказаниях к вакцинам включены также беременные.

Министр Анаит Аванесян сегодня в эфире Азатутюн ТВ сказала, что умершая женщина не была вакцинирована, и подчеркнула, что беременная женщина сама решает - делать прививку или нет. «Мы оставили это на усмотрение беременной женщины, исходя из их гиперчувствительного состояния, нет никакого принуждения, и в случае консультации с врачом вакцинация беременным женщинам никак не противопоказана. В США вакцинированы уже десятки тысяч беременных женщин, и никаких проблем со здоровьем зафиксировано не было», - сказала министр.

В последние недели число новых случаев коронавируса неуклонно растет, колеблясь в пределах 500-700 в день. Только за первые 14 дней от COVID-19 скончались уже 177 человек. Общее число умерших уже превышает 5 000, еще 1180 инфицированных, по данным Минздрава, умерли от других заболеваний.

В Армении лечением COVID-19 занимаются 17 больниц, из предоставленных 1711 коек свободны 165. В отделениях реанимации из 318 коек свободны 39.

По официальным данным, в Армении число привитых среди совершеннолетнего населения составляет около 10%, среди всего населения этот процент гораздо меньше. По вакцинации Армения по-прежнему находится на последнем месте в регионе, находясь в опасной «красной зоне» по критериям ЕС.