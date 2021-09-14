Компания «Газпром» готова и дальше выполнять все поставленные перед ней задачи – Миллер Пашиняну

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян отметил, что «Газпром» является стратегическим партнером Армении в энергетической сфере и правительство придает важность развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Согласно сообщению, Алексей Миллер поблагодарил главу армянского правительства за прием и представил деятельность ПАО «Газпром» в Армении, инвестиционные и социальные программы компании, заверив, что компания «Газпром» готова и дальше выполнять все поставленные перед нею задачи.

Собеседники обсудили текущий процесс и перспективы развития армяно-российского сотрудничества в сфере энергетики, коснулись вопросов деятельности компании «Газпром». Двусторонне была подчеркнута важность продолжительных программ по развитию энергетики и формированию надежной системы газоснабжения Республики Армения, отмечается в сообщении.