Братислава приветствует усилия Еревана по установлению стабильности и прочного мира в регионе

На совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном Иван Корчок выразил надежду, что после более чем 30 лет нестабильности в регионе начнутся новые процессы, которые приведут к примирению.

Он призвал воздерживаться от любых действий, которые могут привести к эскалации, и полностью выполнить обязательства, взятые на себя в заявлении от 9 ноября.

«Если есть воля и решимость достичь мира, то можно разрешить любой конфликт. Мы, как государство-член ЕС, продолжаем поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В их заявлении от 29 июля подтверждается необходимость поиска всеобъемлющего и прочного решения ключевых вопросов на основе переговоров», - сказал Корчок.

Приветствуя факт возвращения на днях двух пленных в Армению, глава МИД Словакии отметил, что этот процесс должен быть продолжен. «Должны быть созданы условия для разминирования, чтобы сохранить жизни людей и предотвратить дальнейшие потери», - заключил словацкий министр.

«Мы обсудили ситуацию в регионе» - Мирзоян

В свою очередь глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что они со словацким коллегой обсудили ситуацию в регионе, говорили о широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха, и о совершенных во время 44-дневной войны преступлениях.

«Мы говорили о невыполнении Азербайджаном положений трехстороннего заявления. В частности, речь шла о невозвращении армянских военнопленных и насильно удерживаемых гражданских лиц. Мы говорили о вопросах сохранения культурного наследия, о напряженности на армяно-азербайджанской границе, о провокационных действиях Азербайджана, о проникновении на территорию Армении», - сказал Мирзоян.

Стороны отметили важность мирного разрешения всех существующих вопросов путем переговоров, в частности, необходимость продолжения мирных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Корчок прибыл в Армению вчера. Также запланированы его встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном и спикером Национального собрания Аленом Симоняном.