Пашинян и Висконти подчеркнули важность деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, собеседники обсудили пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте подчеркнули важность деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В тот же день министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти и замдиректора департамента континентальной Европы МИД Франции Сильвена Гийоге.

Согласно официальному сообщению, ключевой темой встречи был широкий круг вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.

Арарат Мирзоян обратил внимание сопредседателя от Франции на гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате 44-дневной войны, подчеркнув необходимость скорейшего и безоговорочного возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых в Азербайджане.

Собеседники подчеркнули необходимость возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте министр Мирзоян отметил, что армянская сторона поддерживает позицию, озвученную в совместных заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ после 44-дневной войны, в частности, необходимость длительного и стабильного урегулирования конфликта на основе известных принципов и элементов.