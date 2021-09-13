Парламент не принял предложение о переименовании комиссии по внешним отношениям

Парламент не принял сегодня предложение оппозиционной фракции «Айастан» о переименовании постоянной комиссии НС по внешним отношениям в комиссию по внешним отношениям и вопросам Арцаха. Правящая фракция «Гражданский договор» не приняла участия в голосовании.

На днях постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам дала отрицательное заключение этому предложению. Председатель этой комиссии Владимир Варданян сегодня повторил, что предлагаемые изменения не решат проблем, стоящих перед Арменией и Нагорным Карабахом.

«Часть предложенных в проекте решений относилась к компетенции комиссии, созданной на основании межпарламентского соглашения, подписанного между Национальными собраниями Республики Армения и Республики Арцах», - сказал Варданян.

Армен Рустамян из оппозиционной фракции «Айастан» на это ответил, что возникло обоснованное подозрение, что власти хотят окончательно отказаться от Карабаха. «С момента избрания нового Национального собрания Республики Арцах в 2020 году не созывалось ни одного заседания в рамках этой комиссии, то есть, после всего этого вы отвергаете идею создания этих комиссий, вообще название Арцах и говорите нам то, что не соответствует действительности», - сказал Рустамян.

Одним из вопросов повестки дня заседания стал отчет Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о внеочередных парламентских выборах 20 июня.

Секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян напомнил, что в период выборов комиссия удовлетворила заявления о возбуждении уголовного преследования в отношении ряда кандидатов. Депутат поинтересовался у председателя ЦИК Тиграна Мукучяна, что должно было произойти, чтобы комиссия вместо удовлетворения этих заявлений подняла вопрос о политическом преследовании.

«Господин Мукучян, хочу напомнить, что, естественно, ваша функция в этом случае - не функция суда, то есть, ваша функция - оградить граждан от политических преследований, если я правильно понимаю требование закона», - заметил оппозиционный депутат.

Мукучян на это ответил так: «Вопрос, по сути, связан с правовыми нормами части 5 статьи 95 Избирательного кодекса, применение которых, по сути, мы осуществили впервые. На самом деле должен отметить, что когда вы начинаете применять какое-либо правовое положение, естественно, гораздо более выраженно начинают проявляться те проблемы, которые имеются в этих правовых положениях».

Мамиджанян попросил Мукучяна зафиксировать, что выборы, проведенные в течение 10 лет его пребывания в должности главы ЦИК, соответствовали требованиям закона. Мукучян не стал на это возражать.

Отметим, что после выборов, проведенных при прежних властях, Мукучян подвергался резкой критике, в том числе со стороны нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, который был тогда оппозиционным депутатом.

«На мой взгляд, проведенные выборы соответствовали требованиям Избирательного кодекса», - сказал Мукучян.