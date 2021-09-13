Кэри Кавано: Размещение российских миротворцев в Карабахе не входило в обсуждения Минской группы

В частности, по словам бывшего дипломата, в отличие от всех других элементов соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, заключенного при посредничестве России, размещение российских миротворцев в регионе не было частью ранее обсуждавшихся вопросов на переговорах, которые проходили при посредничестве Минской группы.

Кавано был американским сопредседателем группы, когда президент Азербайджана Гейдар Алиев и президент Армении Роберт Кочарян в апреле 2001 года встречались в Ки-Уэсте. По мнению многих экспертов, на переговорах, предшествующих встрече в Ки-Уэсте, стороны были наиболее близки к мирному соглашению по Нагорному Карабаху. Однако соглашение так и не было достигнуто.

По словам Кавано, одним из факторов, который подорвал тогда общественное доверие, стал расстрел армянского парламента 27 октября 1999 года. Среди восьми погибших тогда были также премьер-министр Армении Вазген Саргсян и спикер парламента Карен Демирчян.

Как заметил Кавано, «несколько ключевых лиц, которые сыграли бы важную роль в деле будущей реализации решения [по Нагорному Карабаху], были убиты».

«В тот день я был в Армении с делегацией американского сопредседательства. Утром мы в Президентском дворце встречались с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел. Оттуда мы отправились в аэропорт и вылетели в Анкару, а когда мы прибыли в Анкару, мы узнали, что произошел расстрел армянского парламента, что премьер-министр и спикер парламента убиты», - рассказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ.

По словам Кавано, на тот момент шли серьезные обсуждения между лидерами Армении и Азербайджана.

«Как сопредседатели Минской группы, представляющие Россию, Францию, США, мы знали, что лидеры двух стран говорят об очень серьезных решениях. Но обыватель в Баку или Ереване в то время мог только слышать, что компромисса нет. С одной стороны простые граждане слышали бы, что сохранится контроль над всеми оккупированными территориями. С другой стороны, они слышали бы, что предлагаться не будет ничего, что было бы выше широкой автономии», - отметил он.

Кавано не стал вдаваться в подробности относительно тогдашних обсуждений, отметив, что сейчас не лучший для этого момент, учитывая то, что стороны еще могут вернуться к возможным компромиссам за столом переговоров.

«Хочется думать, что сегодня [премьер-министр Армении Никол] Пашинян и [президент Азербайджана Ильхам] Алиев могут более эффективно обсуждать возможные компромиссы. Я не думаю, что это происходит, но возможность вернуть стороны к такому разговору все еще существует. И вполне возможно, что с учетом того, что прописано в соглашении о прекращении огня, они готовы договариваться и о других вещах», - отметил бывший посредник.

Говоря о трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, Кавано заметил, что все элементы этого соглашения обсуждались сопредседателями Минской группы и были частью диалога за исключением размещения российских миротворцев.

«В Минской группе шла дискуссия о том, что лучшим решением будет, если миротворцы или наблюдатели не будут представлять ни соседние страны, ни страны-сопредседатели. Думаю, что Россия с этим была полностью согласна, поскольку это был наиболее политически выгодный подход к этому вопросу. Зачем Россия послала своих миротворцев? Думаю, это было связано со степенью опасности ситуации, с быстротой, с которой армянская сторона теряла подконтрольные ей территорий, и быстрым развитием событий вокруг Шуши», - отметил Кавано.