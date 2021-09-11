Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы вернуть стороны за стол переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ – Линн Трейси

Об этом заявила посол США в Армении Линн Трейси, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, видит ли она сигналы о том, что Баку и Ереван возвратятся в рамки Минской группы и как себе она это представляет с учетом того, что в Баку считают, что проблема Нагорного Карабаха решена и Минской группе делать нечего.

«Мы делаем то, что в наших силах, чтобы вернуть обе стороны за стол переговоров Минской группы, потому что мы считаем, что вопрос должен быть урегулирован путем переговоров. Государственный секретарь Блинкен неоднократно заявлял об этой нашей приверженности. Конечно, атмосфера 30-летней войны и напряженности не могла быть решена за одну ночь, но есть некоторые фундаментальные вопросы, которые мы считаем важными. Как я уже сказала, мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен, и он останется на повестке дня Минской группы», - заявила посол.

Официальный Ереван регулярно поднимает вопрос о возобновлении переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, подчеркивая, что необходимо обсудить вопрос статуса Нагорного Карабаха. Страны-сопредседатели группы по карабахскому урегулированию – Франция, США и Россия – призывают к возобновлению переговоров в формате сопредседательства.

Посол США в Армении сегодня не пожелала давать комментарии относительно того, какие есть предпосылки для реального возобновления переговоров. «Что касается предпосылок, то я не хочу говорить от имени стран, но правительство Армении четко заявило, что не будет переходить к более широкомасштабным обсуждениям до тех пор, пока не будет решен вопрос пленных. Как вы знаете, Соединенные Штаты предприняли определенные шаги, наши российские партнеры также добились определенных успехов. Мы надеемся достичь той точки, когда все пленные будут возвращены. Конечно, идеальной платформы нет, но у Минской группы есть мандат и легитимность, и мы по-прежнему считаем ее подходящей площадкой для переговоров», - заявила Линн Трейси.

Посол США также сослалась на отчет защитника прав человека Армении, в котором также содержатся показания армянских заключенных, которые содержались в Азербайджане, о жестоких пытках. Посол заявила, что они призывают все страны уважать основные права человека. По словам Трейси, они внимательно следят за сообщениями, получаемыми как от армянского омбудсмена, так и из других источников, и будут продолжать работать со всеми сторонами для обеспечения соблюдения прав человека.