Уже долгое время гражданам РА не выдаются новые паспорта. В полиции говорят, что есть проблемы с доставкой

В паспортных столах призывают граждан обратиться к ним в конце месяца.

Семья Лилит Авакян также столкнулась с этой проблемой, ей сообщили, что паспортов нет.

«Моя дочь в конце месяца должна уехать за границу. Возникла срочная необходимость поменять паспорт, потому что срок истекает, и ее уже не будет в стране, а виза выдается до тех пор, пока паспорт действителен. Мы обратились в паспортное отделение Ачапняка, там коротко сказали, что у них нет паспортов, они не могут выдать, предложили обратиться после 15 числа. Когда мы сказали, что это срочный вопрос, предложили обратиться в ОВИР. Мы попросили хотя бы написать заявление, чтобы 15 числа мы могли взять готовый паспорт, но они сказали, что мы не можем сделать даже это», - рассказала Авакян.

До сих пор полиция не опубликовала надлежащую информацию о том, почему граждане не получают паспорта. В полиции Радио Азатутюн лишь сообщили, что из-за коронавируса возникла проблема с доставкой, однако в чем конкретно состоит проблема, не уточнили. Страна-поставщик ли не выполнила свои договорные обязательства или Армения? В какие сроки были допущены нарушения? Когда и какая партия документов должна была быть отправлена в Армению? Радио Азатутюн направило эти и другие вопросы в полицию. Ответа на них пока нет.

С 2011 года Армения заключила контракт с польской компанией. Готовые паспорта отправляются из Польши в Армению, здесь уже они персонализируются и в типографии паспортного отдела в них впечатывается фотография.



«Я хотел получить новый паспорт, поскольку срок истек, мне сказали, что по техническим причинам не могут принять меня. Я спросил, может быть, мне поехать в общину Канакер-Зейтун, а они в ответ сказали, что по всей республике по техническим причинам выдача и обмен паспортов приостановлены до 15-20 числа», - сказал один гражданин.



Донара Асатрян в октябре должна отправиться в Киев на годовщину смерти брата. Однако новый паспорт ей не выдают.

Бывший руководитель паспортно-визового управления Мнацакан Бичахчян ранее говорил об одном из способов избежать подобные проблемы с паспортами. Он предложил организовать конкурс на биометрическую систему и заключить с компанией-поставщиком более долгосрочный контракт, например, сроком на 10 лет с условием продления еще на 5 лет.

«Смотрите, сейчас объявляется конкурс, выставляется определенное количество паспортов, поляки победили или французы, они должны напечатать такое количество паспортов. Бумага и остальное сырье приобретаются в том же количестве, они не заинтересованы в печати большего количества, потому что не знают, выиграют ли в следующем конкурсе. А если контракт заключен сроком на 10 лет, они напечатают за 10 лет до 1 млн или до 3 млн паспортов. У них будет резервное количество, и они очень быстро поставят нужное количество. Если в это время будет коронавирус или другая пандемия, они смогут из резервов поставить паспорта в Армению. Долгосрочный контракт - одно из основных решений вопроса. Для поставщика его бизнес должен быть предсказуемым, а для государства поставщик должен быть предсказуемым партнером», - сказал Бичахчян.