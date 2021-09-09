Формулировка Пашиняна о праздновании Дня независимости воспринята неоднозначно

«21 сентября на Площади Республики состоится масштабный, красочный праздник. Он в первую очередь будет посвящен памяти павших за независимость, безопасность и суверенитет Армении, а также памяти тех, кто отдал свои жизни за Арцах», - сказал Пашинян.

Заявление Пашиняна особенно возмутило родителей, жен и детей военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время 44-дневной войны. Со вчерашнего дня они публикуют в Facebook сообщения с требованием отменить мероприятие. Многие граждане неоднозначно восприняли формулировку премьер-министра.

«В этой ситуации, мне кажется, мы не имеем права отмечать какой-либо праздник», - сказала одна женщина.

«Нужно отметить, но не в том формате, который представлен», - сказал другой гражданин.

Прозвучало и такое мнение: «То, что произошло, должно остаться у нас в памяти, и нужно обязательно отпраздновать».

Публицист, диссидент советских времен Вардан Арутюнян считает, что День независимости нужно отметить даже в этой ситуации, но важны акценты.

По мнению публициста, значение Дня независимости в этом году должно быть иным. «Он должен быть в логике сегодняшнего дня, в логике этой войны и поражения. Его не следует формулировать как красочное торжество, наоборот, он должен содержать в себе серьезный смысл. Я думаю, что в этом году его можно было отметить и нужно было отметить, и это не должно было быть похожим на предыдущие празднования, предыдущие торжества», - сказал Арутюнян.

Он считает, что расходы, выделенные на празднование Дня независимости, должны быть скромными. «Мы не та страна - ни сейчас, ни вчера, чтобы позволить себе роскошь. Мы позволяли себе много роскоши, и это всегда было излишеством. Сейчас тем более это было бы излишеством», - сказал публицист.

Правительство пока не предоставило больше информации о предстоящем мероприятии на Площади Республики, посвященном Дню независимости, помимо той информации, что была представлена премьер-министром. Какое мероприятие планируется? Кто в нем будет участвовать? Сколько денег будет потрачено? Какая компания его организует? Эти вопросы Радио Азатутюн направило в правительство.

Основатель компании «Домино Продакшн» Ашот Аракелян подтвердил информацию о том, что организатором мероприятия, запланированного на Площади Республики, является его компания. Он заявил, что мероприятие будет организовано на скромные средства, будет звучать классическая музыка, будут исполняться песни, посвященные Армении и Карабаху. «Там будет симфонический оркестр с хором, классической музыкой, исполнением армянских песен, популярных песен всех времен, представленных на разных сценах Армении», - сказал он.

Касательно того, сколько средств будет потрачено на концерт, посвященный Дню независимости, Аракелян сказал, что это коммерческая тайна, но заверил, что у мероприятия есть спонсоры, и они еще ищут других спонсоров. «У нас нет государственного финансирования. То есть, я не знаю. Если будет, мы будем рады... Те работы, которые мы осуществляем, мы искали для них спонсоров и все еще продолжаем искать их, чтобы можно было добавить что-то еще для того, чтобы это было на должном уровне», - сказал Ашот Аракелян.

По его словам, правительство не объявляло тендер на организацию этого концерта, они сами обратились с таким предложением, а правительство приняло их предложение.