Армения снова оказалась в эпидемиологически опасной по критериям ЕС «красной» зоне

Начальник отдела эпидемиологии внутрибольничных инфекций Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян отметила: «Это в основном обусловлено долей положительных тестов, так как это один из основных критериев, а также показателем заболеваемости. Если мы рассмотрим показатель заболеваемости, то у нас он составляет 248,5 на 100 тыс. жителей, а доля положительных тестов по сравнению с 6% в предыдущие 14 дней уже составляет 8,5%, чем и обусловлено то, что Республика Армения все еще находится в красной зоне».

Вчера стало известно, что Евросоюз намерен исключить Армению из списка эпидемиологически безопасных стран. Ожидается, что ЕС объявит о принятом решении в конце недели. Согласно утвержденной на встрече послов ЕС инструкции, решение о запрете или разрешении гражданам Армении на въезд на свою территорию каждое государство ЕС должно принимать самостоятельно.

Совет ЕС принял решение об отмене запрета на въезд для граждан Армении 30 июня, тогда также оставив окончательное решение об открытии границ с Арменией за государствами-членами.

В настоящее время эпидемическая ситуация в Армении напряженная. По словам представителя Минздрава, не исключено, что в ближайшее время заболеваемость коронавирусом увеличится.



«Когда человек контактирует с инфицированным человеком, болезнь проявляется в течение последующих 14 дней, конечно, уже на следующий день симптомов не бывает. И именно поэтому, когда у нас есть риск, а наш риск сегодня - это активные передвижения в связи с началом учебного года, по меньшей мере, спустя один скрытый период мы можем понять результат начала этого учебного года - положительный или отрицательный», - сказала Ромелла Абовян.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят более 10 тыс. человек. В последние недели ежедневное число вновь выявленных случаев инфицирования колеблется в пределах 500-600. Только за первые девять дней этого месяца коронавирус унес жизни 124 человек.



Больных COVID-19 обслуживают 16 больниц, 5 из которых находятся в регионах. 127 граждан находятся в крайне тяжелом состоянии, 687 - в тяжелом, 56 граждан подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Минздраве сообщают, из 294 коек в реанимационных отделениях для инфицированных коронавирусом 270 - заняты, свободны только 24 койки.

Хотя в настоящее время процесс вакцинации продолжается, однако Армения по-прежнему остается последней в регионе по числу вакцинированных граждан. На сегодняшний день вакцинировано более 300 тыс. граждан.

По словам эпидемиолога Мэри Тер-Степанян, это очень низкий показатель, который на данный момент не может положительно сказаться на стабилизации эпидемической ситуации.