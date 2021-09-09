«В первый же день Второй карабахской войны погибли дети» - HRW

Правозащитная организация отмечает, что в первый же день Второй карабахской войны погибли дети. 27 сентября 2020 года во дворе дома в Мартунинском районе разрывом снаряда убило 9-летнюю Викторию Геворкян. В тот же день в азербайджанском селе Гашалты разрывом снаряда убило находившихся во дворе дома 13-летнего Шахрияра Курбанова и его 14-летнюю двоюродную сестру Фидан Курбанову. Вместе с ними погибли еще трое взрослых членов семьи.

Ссылаясь на документы, опубликованные разными источниками, Human Rights Watch отмечает, что последовавшие полтора месяца войны унесли жизни более 150 гражданских лиц, среди которых были еще 10 азербайджанских детей. Десятки тысяч людей стали беженцами, дома многих из них были разрушены.

По официальным данным, были повреждены или разрушены по меньшей мере 71 школа на армянской стороне, в том числе две – на территории Армении, и 54 школы на азербайджанской стороне.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе было 220 школ, в которых учились почти 24 тыс. детей. На конец ноября 2020 года под контроль азербайджанской стороны перешли 107 из этих школ со списочной численностью 6 834 ученика, а также 4 художественные школы и 4 спортшколы примерно на 1 750 учеников.

Армянское население, ушедшее с территорий, которые теперь контролируются Азербайджаном, остается в Армении в статусе вынужденных переселенцев или перебирается в контролируемую армянской стороной часть Нагорного Карабаха, где возобновление работы школ было сопряжено со значительными трудностями. К февралю многие школьные здания были как минимум частично отремонтированы, однако некоторые школы практически пустовали из-за ситуации с безопасностью.

По мнению Human Rights Watch, по мере строительства и ремонта школ по обе стороны линии соприкосновения и азербайджанские, и армянские власти должны взять на себя обязательство обеспечить всем детям, в том числе с инвалидностью, доступ в школу в текущем учебном году.

Власти Армении должны расследовать, или как минимум признать факты военного использования и разграбления школ и принять меры к исправлению ситуации. Армения входит в число 111 государств, поддержавших Декларацию о безопасности школ, которая посвящена гарантиям защиты образования во время вооруженного конфликта.

Согласно Human Rights Watch, если азербайджанские силы конфисковывали школьные документы или другое имущество на подконтрольных территориях, то Азербайджан должен передать это армянской стороне, а также должен поддержать Декларацию о безопасности школ.

В докладе говорится, что конфликт и его последствия свидетельствуют о необходимости укрепления приверженности глобальной норме о защите образования от нападений.