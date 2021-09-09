На встрече с грузинским коллегой глава МИД Армении отметил важность разблокирования региональных коммуникаций

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-грузинских отношений, имеющих дружественный и добрососедский характер, выразили готовность приложить усилия для дальнейшего углубления взаимодействия, в частности, в политической, экономической, коммуникационной, культурной, гуманитарной и туристической сферах.

Стороны выразили уверенность в том, что активизация диалога и сотрудничество между двумя странами будут способствовать региональной безопасности и стабильности. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения придает большое значение углублению торгово-экономического сотрудничества с Грузией, в этом контексте выделив роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.

Собеседники обсудили вопросы касательно соглашения о создании международного транспортного коридора «Персидский залив-Черное море» и новые возможности в его рамках. В контексте стабильного развития и укрепления безопасности в регионе министр Мирзоян отметил важность разблокирования региональных коммуникаций, что также предоставит новые возможности для расширения сотрудничества Армения-Грузия.

В ходе встречи министр Мирзоян выразил благодарность правительству Грузии за посреднические усилия по возвращению 15 армянских военнопленных. В то же время он отметил, что Азербайджан до сих пор продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, что является нарушением международного гуманитарного права, а также нарушением обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением.

Глава МИД Армении представил своему грузинскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении, что подрывает региональную стабильность.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.