Армянская сторона проиграла из-за устаревших систем ПВО и отсутствия должной координации между подразделениями - российские аналитики

«Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Шарля Мишеля Президент России информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - говорится в сообщении.

В свою очередь Шарль Мишель написал в Twitter, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Карабахе и необходимость укрепления взаимного доверия и диалога для дальнейшего сохранения мира в регионе.

Сегодня к карабахской тематике обратилась также российская «Газета.ру». Автор объемной статьи «Буря на Кавказе». Как Армения и Азербайджан сражались в Карабахе» ознакомился с исследованием российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) и привел выдержки из него.

Российские аналитики выяснили, что армянская сторона потерпела поражение в прошлогодней войне прежде всего из-за устаревших систем ПВО и отсутствия должной координации между ВВС и ПВО во время боевых действий.

Аналитики пишут, что у армянской стороны не было современных систем ПВО, большинство из них были приобретены в 90-е годы. Даже системы «Бук», которые были продемонстрированы на военном параде в Ереване в 2017 году, по данным источников центра, не принадлежали армянской стороне.

«До начала второй карабахской войны Армения фактически не обладала этими системами. Продемонстрированные ЗРК были позаимствованы с российской военной базы в Гюмри и перекрашены в камуфляжную расцветку ВС Армении, а после парада были возвращены», - сообщил источник.

Кроме того, армянская сторона не смогла скоординировать свои силы ПВО и авиацию.

По мнению специалистов Центра, серьезной проблемой стало то, что линия обороны Нагорного Карабаха была построена в 90-е годы и оставалась неизменной даже после апрельской войны 2016 года.

В исследовании отмечается, что почти без изменений с момента их создания функционировали опорные пункты на подступах к Степанакерту и Шуше, а также ряд других укреплений и командных пунктов.

«Это значительно упростило азербайджанским планировщикам определение основных целей и использование точечных ударов для поражения ключевых оборонительных позиций. Кроме того, сообщалось, что в течение первых недель боевых действий армяне не предпринимали серьезных усилий по маскировке своей техники от воздушных ударов», - говорится в исследовании.

Российские военные эксперты со ссылкой на армянские источники пишут, что в течение 27 сентября, первого дня интенсивных боевых действий, Азербайджану удалось уничтожить 60% средств ПВО Нагорного Карабаха и 40% его артиллерии. Этот молниеносный удар фактически подорвал большую часть оборонительных возможностей Армении на самой ранней стадии войны и создал условия, в которых разворачивались остальные боевые действия.

Вместе с тем авторы исследования также отмечают, что Азербайджан не потребовал полной и окончательной капитуляции с установкой контроля над всей территорией Нагорного Карабаха не только из политических соображений, но и из-за высокой цены победы, так как частично были истощены запасы беспилотников и боеприпасов.

Авторы исследования также не доверяют данным официального Баку о погибших. «Данные о потерях военнослужащих Азербайджана были объявлены лишь через месяц после окончания войны и оказались неожиданно серьезными. На июнь 2021 г. в официальном списке 2,9 тыс. погибших и 14 пропавших без вести, однако кратно большие потери показывает сравнительное изучение спутниковых снимков кладбищ Азербайджана до и после начала войны», – отмечается в исследовании ЦАСТ.