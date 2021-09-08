«Политическое решение уже принято». Правительство одобрило проект по объединению 441 общины

Остальные 404 общины будут иметь статус населенного пункта, где вместо главы общины будет административный представитель, а распоряжаться бюджетом будут глава и Совет старейшин укрупненной общины.

Имея в виду примеры ранее укрупненных общин, в правительстве указывают на преимущества: произойдет децентрализация общин, увеличатся возможности экономического развития общин, они будут более эффективно участвовать в субвенционных программах правительства, что в случае маленьких общин было практически невозможно, будет решена проблема нехватки специалистов в селах.

Между тем в объединяемых селах люди недовольны. Они приводят в пример общины, укрупненные еще в 2016-2017 годах, отмечая, что никакой пользы от этого те не получили.

В селе Аревашох Лорийской области, в котором проживают 2800 человек и которое должно быть присоединено к городу Спитак, даже начали сбор подписей. Там утверждают, что 99% жителей села выступают против укрупнения.

«Мы хотим оставаться самостоятельным Аревашохом, мы против укрупнения общин», - сказал один из жителей села.

Еще до революции 486 общин республики были объединены, их число было сокращено в 9 раз и стало равно 54. В то время в небольших общинах также высказывалось недовольство. Правительство даже организовало в объединяемых общинах референдумы. Но их результаты не были учтены при принятии решения.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сказал, что есть решение Конституционного суда о том, что проведение местного референдума по этому вопросу неконституционно и укрупнение как политический процесс будет решаться только в сфере Национальное собрание - правительство. Политическое решение уже принято, сказал премьер.

«Понятно, что должна быть предпринята попытка накалить страсти там, где возможно. Я хочу попросить наших дорогих соотечественников, призвать их не поддаваться подобного рода сантиментам», - сказал Пашинян.

В случае принятия данного проекта Национальным собранием, во всех 37 вновь образованных общинах, даже если срок полномочий главы общины не истек, в ближайшее время пройдут выборы в Совет старейшин по партийным спискам. Кандидат партии, набравшей наибольшее число голосов, возглавит общину. Причем, среди укрупняющихся общин есть такие, которые в прошлом уже были укрупнены, на этот раз к ним будут присоединены новые общины.