COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 15 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 8 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 334 и сейчас составляет 230 291.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 15 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 954.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1167 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 998, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 588 480 (6 659 за сутки).