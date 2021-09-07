Посольство США подарило медцентру Спитака многофункциональный рентгеновский аппарат

Многофункциональный рентгеновский аппарат стоимостью 225 тысяч долларов позволит единственной в области больнице, занимающейся лечением больных COVID-19, диагностировать любое заболевание, сказала Радио Азатутюн директор медцентра Вардуи Сисакян.

«Это значительно упростит диагностику любого заболевания, в том числе и обследование на COVID-19, потому что органом-мишенью в основном являются легкие, и с помощью рентгеновского аппарата мы можем предоставлять высококачественное обслуживание», - сказала она.

Сегодня медицинский центр посетили министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян и посол США Линн Трейси.

Посол сказала, что инициатива передачи аппарата, столь важного для лечения коронавирусной болезни, Спитакскому медицинскому центру стала возможной в результате многолетнего партнерства между Офисом военного сотрудничества посольства США и Министерством здравоохранения Армении.

«Мы надеемся, что наличие этого оборудования улучшит ваши возможности по быстрому реагированию на будущие случаи нового коронавируса. И посольство США, и правительство Армении стараются усилить возможности министерства по реагированию на кризисы», - сказала посол.

В своем выступлении министр здравоохранения Анаит Аванесян подчеркнула, что коронавирус стал для мира как вызовом, так и возможностью. Для Армении это стало возможностью сосредоточить внимание на системе здравоохранения, развить ее и сделать более подготовленной.

«Медицинский центр Спитака именно так отнесся к коронавирусному вызову. У нас есть тенденция: многие граждане из Еревана хотят лечиться в медицинском центре Спитака», - сказала министр.

«В Спитакской больнице на 100 коек сегодня лечатся 106 пациентов, инфицированных коронавирусом нуждающихся в лечении в стационаре. Из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 10 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», - сообщила директор медцентра.

Сегодня посол США в Армении Линн Трейси отказалась отвечать на вопросы Радио Азатутюн об урегулировании карабахского конфликта и деятельности Минской группы ОБСЕ. Она сообщила, что обратится к этой теме в письменной форме.