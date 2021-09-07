Дело в связи с «Физгородком» жители считают своей первой победой, но это еще не означает обязательной приостановки строительства

На основании заявления жителей, проживающих на улице Алиханяна 6/1 в поселке, который известен как «Физгородок», прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным лицом служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Кто это должностное лицо, правоохранители пока не раскрывают.

Проблема, история которой насчитывает около 20 лет, недавно обострилась․ Компания «Ратко» получила разрешение на строительство 12-этажного дома в поселке, расположенном на территории, прилегающей к Институту физики. И хотя застройщик утверждает, что у него есть все основания и разрешение на строительство, жители предъявляют правовые основания, что территория была незаконно приватизирована еще в 2000-е годы. Сейчас жители надеются, что прокуратура приостановит строительство до окончания рассмотрения дела, чтобы сохранить важные доказательства для уголовного дела.

Советник генпрокурора Гор Абраамян, однако, сообщил Радио Азатутюн, что возбуждение уголовного дела непосредственно не предполагает приостановки строительства. «Но в рамках уголовного дела этот вопрос может стать предметом обсуждения», - добавил он.

Жители, однако, воодушевлены и считают это своей первой промежуточной победой в борьбе за «Физгородок», тем более что уже несколько дней строительные работы не ведутся. Наряду с правовой борьбой не прекращаются гражданские инициативы, как и требования к мэрии Еревана.

Граждане хотят видеть основания и заключения, подпадающие под ограничения статьи 60 Земельного кодекса, а также требуют от мэрии отодвинуть установленное на тротуарах ограждение строительной площадки.

«Мэрия Еревана действует в рамках своих полномочий и ничего не будет делать вне рамок этих полномочий», - сказал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян. Он заявил, что городские власти осуществят все функции, если будут иметь соответствующие указания.

«Уважаемые жители «Физгородка» потребовали от мэрии расследовать основания законности приватизации земли. Из мэрии ответили, что этой функцией наделены правоохранительные органы, в данном случае прокуратура. И мы увидели, что уголовное дело возбудила не мэрия, что было бы курьезно, а прокуратура. Таким же образом мэрия будет выполнять и другие функции, то есть предполагаемое приостановление строительства или другие действия, если у нее будут соответствующие полномочия или если она получит от правоохранительных органов соответствующее указание, запрос или предложение», - добавил Карапетян.

Жители «Физгородка» требуют от мэрии созвать внеочередное заседание Совета старейшин для рассмотрения вопроса и принятия мер по возврату принадлежащей городу земли, обеспечив участие в нем представителей жителей. Пресс-секретарь мэра утверждает, что для созыва внеочередного заседания нужны основания.

На замечание, не может ли уголовное дело быть одним из таких оснований, Карапетян ответил, что у него нет информации о такой процедуре. «Во всяком случае, есть процедуры, основанные на инициативе определенного числа фракций или членов Совета старейшин или на других основаниях. Мы со своей стороны изучим эти основания и примем соответствующие решения. Но подчеркну главный тезис, что этот вопрос находится в сфере правоохранительных органов, и это не так, что нет прецедентов возбуждения уголовных дел в этом смысле. Я не хочу сравнивать какое-либо дело с другим и не хочу забегать вперед и делать предположения. Подождем и посмотрим, какой результат даст уголовное дело», - сказал он.