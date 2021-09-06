В церкви Сурб Хач на острове Ахтамар вновь отслужена литургия

Очередная, девятая за последние 11 лет литургия прошла в минувшее воскресенье в монастырском комплексе на острове Ахтамар, что расположен на озере Ван. Ее отслужили высокопоставленные представители Армянской Константинопольской Патриархии.

Прибывшее на Ахтамар армянское духовенство возглавил глава секретариата Патриархии архимандрит Татул Анушян.

По сообщению турецкой Hurriyet, на литургии присутствовал ряд местных чиновников, в том числе губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.

Построенная в 10-м веке армянская церковь Сурб Хач на острове Ахтамар снова стала доступной для религиозных церемоний в сентябре 2010 года, после пятилетней реставрации.