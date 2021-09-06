Европейский аналитик ожидает сближение Армении и Турции и открытие границ, но не в ближайшие два-три года

«В отношениях отсутствует доверие», - сказала Аманда Пол в интервью Азатутюн ТВ, особо подчеркнув недоверие со стороны Армении к Турции.

Подчеркнув необходимость укрепления доверия между двумя сторонами, аналитик отметила, что многое будет зависит от того, в какой степени будет реализовано подписанное в 2020 году при посредничестве России соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Если Турция захочет нормализовать отношения с Армении, то это будет очень положительно воспринято ее западными партнерами в Европейском союзе и США, как это произошло несколько лет назад, когда была предпринята попытка нормализации армяно-турецких отношений, которая, к сожалению, не увенчалась успехом. Но нормализация не произойдет быстро. Во-первых, в этих отношениях очень мало доверия, особенно это касается недоверия Армении по отношению к Турции. Полагаю, что необходимо, чтобы ситуация в регионе была очень стабильной, я говорю о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Я думаю, что есть много вопросов, связанных с приграничными перестрелками [между ВС Армении и Азербайджана] и так далее, которые необходимо решить. Откровенно говоря, с точки зрения Турции, я вижу, что этой стране нечего терять, если она откроет границу с Арменией на приемлемых для нее условиях, и если то же самое будет сделано с другой стороны», - отметила Аманда Пол в эфире Воскресной аналитической программы «С Тамразяном».

Аманда Пол считает, что сближение между Анкарой и Ереваном и открытие границ являются реальной перспективой, однако, не думает, что это произойдет в ближайшие два-три года.

«Я убеждена в том, что у обеих сторон есть реальное желание сделать это, но это произойдет не скоро, потому что сначала необходимо укрепить доверие между двумя сторонами. Конечно же, многое зависит от выполнения соглашения о прекращении огня, подписанного в 2020 году, но я думаю, что это произойдет. Это процесс, который будет происходить, но не в ближайшие несколько лет. Скажем так, это будет в более долгосрочной перспективе», - подчеркнула европейский аналитик.