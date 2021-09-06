Футбол: Армения уступила Германии с крупным счетом

Воскресный матч на стадионе в Штутгарте прошел с подавляющим превосходством немецких футболистов, которые уже в первом тайме забили четыре мяча – дважды отличился Серж Гнабри и по одному разу Марко Ройс и Тимо Вернер.

Во втором тайме голы забили Йонас Хофманн и Карим Адейми.

Таким образом, на первое место в отборочной группе J вышла сборная Германии, у которой 12 очков в пяти матчах. Армения опустилась на вторую строчку с 10 очками. Далее идут сборные Румынии и Северной Македонии, у которых 9 и 8 очков, соответственно. На пятой строчке идет сборная Исландии, у которой 4 очка после пяти туров. Замыкает турнирную таблицу сборная Лихтенштейна, которая очков пока не набрала.

В следующей игре сборная Армении 8 сентября в Ереване сыграет против сборной Лихтенштейна.