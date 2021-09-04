Ле Дриан: Франция и впредь будет последовательна в поисках путей долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Об этом, как передает МИД Армении, в своем поздравительном послании новоназначенному министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну написал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«В последние месяцы Ваша страна столкнулась с рядом проблем в области безопасности, экономики и здравоохранения. Я хотел бы подтвердить полную поддержку Франции армянскому народу, который переживает этот трудный период», - в частности, отметил Ле Дриан.

«Между Францией и Арменией существуют особенные отношения, основанные на глубоких исторических и культурных связях, дополненных богатой повесткой дня. Качество армяно-французского политического диалога обязывает нас углублять наше экономическое сотрудничество – с целью, в частности, разблокирования и диверсификации экономики Армении.

Франция продолжит оказывать Армении помощь в преодолении последствий нагорно-карабахского конфликта, который привел к многочисленным жертвам, и, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, и впредь будет последовательна в поисках путей долгосрочного урегулирования.

Если инциденты последних месяцев подчеркивают необходимость работы по демаркации и делимитации границ Вашей страны, то мы хотим, чтобы положительная динамика недавнего обмена военнопленными и картами заминированных зон помогла восстановить доверие между сторонами. Франция выступает в качестве миротворца в регионе Южного Кавказа и рядом с Арменией – ради достижения столь необходимого и ожидаемого мира», - отметил глава МИД Франции.