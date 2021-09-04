Вашингтон выступает за скорейшее возобновление предметных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Блинкен

Об этом говорится в поздравительном послании, направленном госсекретарем США Энтони Блинкеном, министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну.

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте МИД Армении, Блинкен отметил, что Соединенные Штаты имеют давнюю приверженность поддержке демократических устремлений народа Армении. «И мы надеемся на сотрудничество с Вами с целью построения более прочных двусторонних связей, основанных на общих демократических ценностях», - подчеркнул он.

«Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы подтверждаем нашу готовность работать с Вами – с целью поддержания всеобъемлющего и долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы выступаем за скорейшее возобновление предметных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Соединенные Штаты являются партнером Вашего правительства в укреплении верховенства закона, в борьбе с коррупцией и развитии демократических институтов, что должно идти параллельно с защитой прав человека и основных свобод. Команда посольства США в Ереване готова помочь Вам и Вашему правительству в сохранении прочных связей между нашими двумя странами. Вместе мы сможем продвигать наши общие интересы в суверенном, демократическом, мирном и процветающем будущем Армении», - говорится в послании Блинкена Мирзояну.