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Армения

Уволена директор школы, аудиозапись разговора которой с учительницей о взятке оказалась в Интернете

Марине Малахян

Прекращено действие свидетельства о праве на управление учебным заведением директора основной школы № 122 Марине Малахян, сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта. Приказ об этом подписал министр Ваграм Думанян.

Как отмечают в ведомстве, основанием для приказа стала появившаяся в Интернете аудиозапись, а также докладная записка начальника управления общего образования министерства.

Согласно аудиозаписи, учительница заплатила директору 1500 долларов, чтобы устроиться на работу, и каждый месяц отдавала директору часть своей зарплаты.

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