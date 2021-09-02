Второй этап резервистских сборов пройдет с 15 сентября по 15 декабря

В настоящее время проводится первый этап трехмесячных резервистских сбор, в котором принимают участие около 2000 человек, демобилизованных из армии несколько лет назад. Во втором этапе сборов примут участие до 869 граждан: рядовые, прапорщики и офицеры.

В представленном обосновании Министерство обороны отмечает, что целью сборов является «усовершенствование военных навыков и профессиональная переподготовка резервистов», добавляя, что в последние годы вооруженные силы были оснащены новым вооружением и военной техникой, а также проводятся структурные реформы, для чего необходима переподготовка резервистов. Кроме того, военное ведомство отмечает, что считает необходимым иметь боеспособные подразделения, для чего процесс подготовки резервистов будет непрерывным, в ближайшие годы будут охвачены новые подразделения и новые резервисты.

Потребность в переподготовке резервистов возникла в Армении после 44-дневной войны прошлого года, когда стало известно, что на поле боя возникло много проблем, связанных с резервистами.