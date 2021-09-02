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Армения

Второй этап резервистских сборов пройдет с 15 сентября по 15 декабря

Правительство Армении сегодня приняло решение о проведении второго этапа сборов резервистов Вооруженных сил РА, вновь сроком на три месяца, на этот раз с 15 сентября по 15 декабря.

В настоящее время проводится первый этап трехмесячных резервистских сбор, в котором принимают участие около 2000 человек, демобилизованных из армии несколько лет назад. Во втором этапе сборов примут участие до 869 граждан: рядовые, прапорщики и офицеры.

В представленном обосновании Министерство обороны отмечает, что целью сборов является «усовершенствование военных навыков и профессиональная переподготовка резервистов», добавляя, что в последние годы вооруженные силы были оснащены новым вооружением и военной техникой, а также проводятся структурные реформы, для чего необходима переподготовка резервистов. Кроме того, военное ведомство отмечает, что считает необходимым иметь боеспособные подразделения, для чего процесс подготовки резервистов будет непрерывным, в ближайшие годы будут охвачены новые подразделения и новые резервисты.

Потребность в переподготовке резервистов возникла в Армении после 44-дневной войны прошлого года, когда стало известно, что на поле боя возникло много проблем, связанных с резервистами.

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