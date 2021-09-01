Эпидемическая ситуация в Армении ухудшается, предупреждают специалисты сферы

По словам замминистра, около 700 человек, зараженных COVID-19, находятся в тяжелом состоянии, 125 - в крайне тяжелом, 53 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Одним из крупных медицинских центров, обслуживающих пациентов с коронавирусом, является инфекционная больница «Норк» в Ереване, где врачи работают в крайне напряженном режиме. Заместитель директора больницы Наира Степанян сказала, что состояние пациентов с коронавирусом, поступающих к ним даже в легком состоянии, стремительно ухудшается, они не могут дышать без аппарата, а в реанимационном отделении почти все пациенты моложе 60 лет.

«Очень сложно работать. По состоянию на 30 августа в нашей реанимации находился только один 72-летний пациент, остальные были моложе 60 лет. Это говорит о тяжелых случаях среди молодых пациентов, ситуация напряженная и становится тревожной», - сказала Степанян.

В стране 14 больниц частично или полностью перепрофилированы в центры по лечению COVID-19. По словам замминистра здравоохранения, из 1798 предоставленных коек 1563, то есть 87%, уже заняты. Замдиректора инфекционной больницы «Норк» также обеспокоена тем, что в реанимации у них остались всего две свободные койки.

«Но это может быть вопросом одного часа, потому что как только места освобождаются, снова поступают новые пациенты», - отметила она.

За последние сутки число инфицированных коронавирусом в Армении увеличилось на 615, выздоровели 267 человек, зарегистрировано 13 смертей.

9,24% населения уже получили первую дозу вакцины, 5,14% - вторую. На днях в Армению было ввезено 15 тысяч доз вакцины Sputnik V, она будет доступна только тем, кто получил первую дозу и должен получить вторую. Для всех граждан старше 18 лет доступны британо-шведская вакцина AstraZeneca и китайская Sinopharm. В Минздраве сообщают, что осенью в Армении уже появятся вакцины Pfizer, Johnson & Johnson и Novavax.