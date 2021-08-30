Замминистра образования: Независимо от числа детей в классе занятия будут ежедневными

Мы начинаем год с очным обучением, обеспечивая ежедневное очное обучение для всех классов и соблюдая все правила, заявила сегодня заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян в рамках «Фейсбуковской пресс-конференции» в эфире Азатутюн ТВ.

Первоклассники пойдут в школу на день раньше

Замминистра также отметила, что для того, чтобы не создавать скоплений людей, школы организуют торжественную линейку для первоклассников на день раньше. Андреасян призвала соблюдать противоэпидемические правила: носить маски, проводить дезинфекцию, проветривание и т. д.

Что касается того, будут ли в школах действовать столовые, то она сказала, что еще с февраля деятельность пунктов питания была разрешена, питание на месте не разрешалось, сейчас с Министерством здравоохранения обсуждается вариант открытия столовых для начальных классов.

Вакцинация в Армении добровольная

Отвечая на вопрос, какой процент учителей уже вакцинирован, Андреасян отметила, что данные есть у Министерства здравоохранения, однако добавила: «В некоторых областях областные чиновники озвучили довольно значительные данные, например, в Лори вакцинированы более 30% учителей».

Некоторые пользователи Facebook поинтересовались, почему учителя должны каждые 14 дней сдавать тест на коронавирус, ведь они и без того получают низкие зарплаты, разве это не принуждение к вакцинации.

«Это регулирование распространяется на всю страну, мы все должны понимать, что в нынешней ситуации мы должны найти возможности жить в условиях пандемии. Предлагается несколько вариантов, никто не ставится перед дилеммой», - в ответ сказала замминистра, добавив, что аналогичные правила действуют во всех странах, в некоторых - даже более строгие. Она еще раз подчеркнула, что вакцинация в Армении является добровольной, и если есть случаи, когда кого-то принуждает, человек могут обратиться к омбудсмену.

Соблюдение правил в сфере образования очень важно, потому что если в школе распространяется инфекция, процесс обучения прерывается, и дети не могут получить нормальное образование, отметила Жанна Андреасян.

«С 1 сентября мы переходим на ежедневный очный учебный процесс»

Отвечая на вопросы ряда пользователей, замминистра еще раз повторила: «С 1 сентября мы переходим на ежедневный очный учебный процесс. Конечно, действует правило о том, что если в школе число случаев инфицирования достигает 10% и более, то школа переходит на дистанционное обучение. Но я надеюсь, что школы будут следовать правилам и не столкнутся с этими проблемами».

«Независимо от числа детей в классах - 20, 30 или больше, мы проводим ежедневный учебный процесс, дети будут ходить в школу каждый день», - сказала замминистра.