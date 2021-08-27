«На заправках машин нет, потому что и газа нет». Экономист считает предпринятые шаги запоздалыми

Видеороликом, на котором видна выстроившаяся на газозаправочной станции километровая очередь из машин, поделился один из пользователей Facebook.

Очередь образовалась потому, что цена на газ там составляла 240 драмов, что примерно на 20-40 драмов дешевле, чем на других газозаправочных станциях. На остальных заправках нет даже одной-двух машин, отметил пользователь.

Комментарии, оставленные под видео, дополнили картину, сложившуюся на рынке сжиженного газа: «На других заправках машин нет, потому что и газа нет».

Мы обошли разные газозаправочные станции Еревана, в некоторых точках газа нет уже несколько дней, в некоторых газ еще есть, там сказали, что пока в состоянии удовлетворить минимальный спрос, но что будет в ближайшие дни, ответить затруднились. Один из потребителей сказал, что в некоторых местах даже есть ограничения: в случае больших автомобилей больше, чем на 7000 драмов не заправляют.

Один литр газа сегодня продается по цене 260-290 драмов, между тем пару месяцев назад он продавался за 180 драмов. Подорожание сжиженного газа отмечалось и в предыдущие годы, за исключением 2020 года, когда в связи с пандемией цена упала, достигнув 110 драмов за литр.

«Эта проблема существует уже чуть больше месяца, цены выросли с самого начала, никто не прогнозировал дефицит газа», - сказал один из водителей.

В Армении сжиженный газ импортируют около 50 компаний. В компании «Пропан Газ» еще месяц назад в беседе с Радио Азатутюн сообщили, что дефицит газа наблюдается и в России, откуда они импортируют газ в Армению, и цены там тоже выросли. Сегодня в компании нам сообщили, что сейчас ситуация такая же. Если раньше они могли импортировать из России 50-60 машин в месяц, то сегодня ввозят едва ли 10-15 машин.

Айк Авакян, бухгалтер другой импортирующей в Армению сжиженный газ компании - «Мульти Леон», в беседе с Радио Азатутюн отметил, что мировой спрос увеличился, выросли и цены, и страны в первую очередь стараются удовлетворить свой внутренний спрос. Он сказал, что они делают все возможное, чтобы заключить новые контракты, даже сделали предоплату, но теперь столкнулись с другой проблемой – заблокированные азербайджанцами межгосударственные дороги.

Компании-импортеры не хотят делать прогнозов относительно того, как долго сохранятся высокие цены на сжиженный газ или какие изменения произойдут на рынке сжиженного газа в ближайшее время. Рынок меняется очень быстро, говорят они.

Сегодня о рынке жидкого топлива говорил и министр экономики Ваан Керобян, оценив ситуацию как тревожную.

«Есть некоторое снижение цен, то есть, на некоторых газозаправочных станциях цена уже немного упала - с 280 до 240 драмов. Естественно, наша работа направлена также на то, чтобы познакомить армянские компании с иностранными компаниями-поставщиками, которые могут предложить Армении топливо по более доступным ценам», - отметил министр.

Экономист Сурен Парсян считает предпринятые шаги запоздалыми. По его словам, правительство должно было предпринять шаги еще два месяца назад, когда на рынке жидкого топлива был замечен дефицит. Сегодня Армения импортирует газ в основном из России, Ирана и Ирака.

«Правительство могло и обязано было начать переговоры о создании альтернативных возможностей импорта. Этих двух месяцев было вполне достаточно, чтобы иметь возможность импортировать сжиженный газ даже из Катара и Алжира. Мы эту работу не проделали, и за все это платит потребитель», - сказал Парсян.

Касаясь сложившейся в Армении ситуации, экономист указал на еще одну проблему, помимо роста мирового спроса. «Хотя раньше сжиженный газ в Армению импортировали около 50 хозяйствующих, сейчас несколько хозяйствующих субъектов все еще могут его импортировать, то есть это не так, что никто не может импортировать. Импортируют несколько хозяйствующих субъектов, и эти хозяйствующие субъекты, пользуясь дефицитом на рынке, диктуют цену. Здесь очевидно, что они пользуются своим положением, высоким спросом и диктуют цену», - сказал он.

Несколько недель назад, когда также возник дефицит сжиженного газа, Комиссия по защите экономической конкуренции распространила заявление, в котором отметила, что они осуществляют контроль над ценами только в том случае, когда на товарном рынке присутствуют хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующие положение, или существует антиконкурентное соглашение. По мнению комиссии, рынок сжиженного газа является конкурентным, где нет компаний, занимающих доминирующее положение, следовательно, государственный орган контроль не осуществляет.