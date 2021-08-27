Около 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии - глава Минздрава

«В настоящее время в Армении работают 14 медицинских центров, обслуживающих пациентов с коронавирусом. В больницах имеется 1500 коек, из которых 1143 - в настоящее время заняты. Около 700 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Вызывает беспокойство соотношение общего количества госпитализированных пациентов и тяжелобольных», - сказала министр, отметив, что они готовы увеличить число коек до 2700, но это вызывает большую напряженность в системе здравоохранения.



Аванесян подчеркнула, что в Армении активно циркулирует штамм «Дельта», который отличается как высокой степенью инфекционности, так и более тяжелым течением болезни.



«У нас есть молодые пациенты, которые, при отсутствии каких-либо сопутствующих заболеваний, в настоящее время находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь», - сказала глава Минздрава.

Говоря о процессе вакцинации, Аванесян сообщила, что вчера было сделано 7114 прививок. В целом уже сделано 267 504 прививок.

В Армении за последние сутки число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 522, выздоровели 259 человек, скончались 11 человек.