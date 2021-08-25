Армения приветствовала миссию ЮНЕСКО по сбору фактов – МИД РА ответил на заявление Алиева

Армения приветствовала миссию ЮНЕСКО по сбору фактов и готова содействовать ее скорейшему осуществлению в соответствии с Гаагской конвенцией от 1954 г. «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и двумя протоколами к ней. Об этом в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя заявление президента Азербайджана.

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось, как он прокомментирует заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения якобы против визита миссии ЮНЕСКО по сбору фактов в Нагорный Карабах.

Пресс-секретарь МИД Армении отметил, что необходимость немедленного осуществления миссии ЮНЕСКО по сбору фактов возникла в 2020 году для защиты армянского культурного и религиозного наследия от надвигающейся угрозы уничтожения на территориях, перешедших под азербайджанский контроль в результате 44-дневной войны.

«Как в ходе военных действий, так и после установления режима прекращения огня многочисленны документированные случаи умышленного уничтожения азербайджанскими вооруженными силами армянских церквей, других культурных и религиозных памятников и зафиксированы акты вандализма. Более того, параллельно физическому уничтожению объектов религиозного и культурного наследия Арцаха, мы становимся свидетелями фальсификации исторических фактов, осуществляемых по указанию высшего руководства Азербайджана, искажения идентичности и принадлежности армянских памятников, изменения архитектурного облика», - сказал пресс-секретарь МИД Армении.

Унанян отметил, что с целью сокрытия культурных преступлений Азербайджан долгое время препятствовал визиту экспертов ЮНЕСКО, одновременно обвиняя организацию в предвзятости. Подчеркнув, что практика создания властями Азербайджана препятствий для осуществления миссии и политизации вопроса продолжается и сейчас, представитель МИД напомнил также, что еще в декабре 2020 года заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культурным вопросам заявил, что Азербайджан не дает согласия на командировку миссии.

«Культурное и религиозное наследие Арцаха нуждается в срочном международном внимании, чтобы должным образом сохранить его и предотвратить случаи вандализма. Осуществление миссии ЮНЕСКО и всестороннее изучение историко-культурного наследия будет способствовать усилиям по сохранению культурного наследия на подконтрольных Азербайджану территориях и предотвращению возможных негативных развитий», - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении.

Ваан Унанян подчеркнул, что армянская сторона заинтересована в осуществлении миссии в максимально сжатые сроки и продолжает прилагать целенаправленные усилия в этом направлении.

Ильхам Алиев ранее раскритиковал ЮНЕСКО за безразличное и предвзятое отношение к Азербайджану.

«Мы, можно сказать, 30 лет их ждали, мы просили их в свое время приехать и зафиксировать нанесенный армянами ущерб. Однако официальные представители ЮНЕСКО заявляли, что организация не вмешивается в политические вопросы. Между тем, после войны мы получили сигналы, что они хотят приехать. Конечно, мы были удивлены, но согласились. Насколько мне известно, миссия уже создана, но сейчас Армения против, поэтому их визит снова откладывается», - отметил Алиев.