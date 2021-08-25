Делается все возможное, чтобы до конца года занятия продолжались в очном формате – замминистра образования

«За каждой партой будет сидеть один ученик, в углу парты мы ставим знак, и ребенок обязательно будет сидеть на этой стороне», - сказала учительница одной из ереванских школ Гаяне Атоян.

Гаяне Атоян преподает в школе имени Нельсона Степаняна армянский язык и литературу. В прошлом году класс из 30 учащихся был разделен на две группы, дети посещали школу через день. В этом году они поступят так же, потому что в случае 30 учеников обеспечить социальную дистанцию не могут.

«Когда детей мало, учебный процесс организовывается намного проще, намного более эффективно и прицельно, все ученики отвечают, все ученики вовлекаются в процесс. Но то, что ребенок приходит в школу через день, это недостаток, потому что на следующий день, когда ребенок остается дома, он точно не работает в том же темпе, в том же режиме, и у него появляются пробелы», - сказала учительница.

В этом году в школу имени Нельсона Степаняна придут 97 первоклассников, а по всей стране онлайн зарегистрированы уже 37 тысяч первоклассников. Придут ли они в школу 1 сентября или 31 августа, решат сами школы, сказала заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

По ее словам, делается и будет делаться все возможное, чтобы до конца года занятия продолжались в очном формате, но все зависит от эпидемической ситуации, возможны как новые ужесточения, так и послабления.

«Вы знаете, что действует приказ № 24N министра здравоохранения, который регламентирует правила организации учебного процесса в школах в условиях пандемии. Это означает, что ношение масок сохраняется, сохраняются нормы, связанные с дезинфекцией школ. И мы сейчас вместе с нашими международными партнерами предпринимаем шаги, чтобы обеспечить школы средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, чтобы приобретение и предоставление этих необходимых средств не стало дополнительным бременем для школ. У нас уже есть договоренности, и в ближайшее время, думаю, мы сможем обеспечить школы всем необходимым», - сказала Андреасян.

В прошлом году в указанный замминистра приказ было внесено изменение, согласно которому разрешены как внешкольные кружки, так и продленные занятия, в этом году они будут действовать в том же порядке. С изменениями, внесенными в прошлом году, в этом году также будет дана возможность проводить занятия с более чем 20 учениками, если позволяют условия и есть письменное согласие министерства.

«Чтобы дать такое согласие, мы рассмотрим общее число случаев инфицирования в школе, текущую ситуацию, и, естественно, с учетом этих факторов мы сможем уже понять, каков наилучший способ», - подчеркнула Жанна Андреасян.

Если число случаев инфицирования за 14 дней увеличится на 10% и более, снова будет сделан переход на дистанционное обучение. Другими словами, правила, установленные для предыдущего учебного года, будут действовать и в этом году. Изменения планируются по части деятельности столовых, они пока обсуждаются в министерстве.