Во время обсуждения программы правительства в парламенте оппозиционного депутата удалили из зала

Прежде чем задать вопрос премьер-министру Николу Пашиняну, Мкртчян обратилась к общественности: «Дорогие соотечественники, конечно, у вас нет возможности увидеть ту реальность, которая существует в этом зале, и теперь я хочу вам рассказать о ней: сейчас этот человек привел с собой в зал охранников, которые никогда раньше не входили в Национальное собрание».

Спикер парламента Ален Симонян прервал ее выступление и призвал к сдержанности, а затем сделал депутату замечание.

Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян сначала поинтересовался у премьер-министра, как он «относится к репликам, озвучиваемым членами его команды», на что Пашинян ответил, что члены его команды реагируют довольно сдержанно. «Я бы сказал, что они даже мягко реагируют», - добавил он.

Мкртчян на это ответила с места, а Ален Симонян в ответ удалил ее из зала. «Прошу сотрудников безопасности вывести госпожу Мкртчян из зала в соответствии с 52-й статьей закона о регламенте», - сказал Симонян и объявил 20-минутный перерыв.

Напомним, что во время выборов председателей постоянных комиссий Мкртчян также была удалена из зала за то, что назвала премьер-министра капитулянтом.