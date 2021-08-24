Процесс разблокировки не может происходить за счет безопасности и жизненных интересов Армении и Карабаха - Пашинян

В то же время он подчеркнул, что этот процесс не может происходить за счет безопасности и жизненных интересов Армении и Нагорного Карабаха.

«Это серьезная возможность прорвать блокаду Республики Армения, длящуюся около 30 лет. Это непростой процесс, он усугубляется провокационными заявлениями азербайджанской стороны о каких-то коридорах», - сказал Пашинян, вновь подчеркнув, что в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года нет каких-либо выражений, ссылок или формулировок о создании коридора через территорию Армении.

«Речь идет о другом: как Армения должна получить дорогу через территорию Азербайджана для транспортного сообщения с Россией и Ираном, так и Азербайджан должен получить дорогу через территорию Армении для транспортного сообщения со своими западными регионами, с Нахичеваном», - сказал премьер-министр.

Пашинян не стал отрицать, что тема открытия коммуникаций содержит в себе определенные риски для интересов Армении.

«Для этого в программе правительства мы отметили, что разблокирование должно быть одним из приоритетов внешней политики Армении, в то же время этот процесс не может происходить за счет безопасности и жизненных интересов Армении и Арцаха, - сказал Пашинян, продолжив: - Если мы хотим сформировать вокруг Армении благоприятную региональную среду, мы должны сделать Армению благоприятной средой для региона, причем по принципу взаимности, ни больше, ни меньше. Это стратегический вызов нашей безопасности».

Глава правительства отметил, что стабильность и мир в регионе - их долгосрочная стратегия, а углубление и нормализация отношений с соседними странами будет одним из важных направлений внешней политики.

«Углубление вражды представляет собой угрозу стабильности и безопасности в регионе. Преодоление вражды может стать стержнем региональной внешнеполитической повестки дня», - сказал Пашинян.