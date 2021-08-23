COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 10 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 239 и сейчас составляет 224 493.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 762.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1147 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (1 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7 483, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 489 110 (5 220 - за сутки).