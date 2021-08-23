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Армения

Декларации независимости Армении 31 год

Сегодня день принятия Декларации независимости Армении.

23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию независимости, состоящую из 12 пунктов, что ознаменовало начало процесса отделения Армянской ССР от Советского Союза и независимости Армении.

В соответствии с этим парламент принял решение о проведении на территории Армении 21 сентября 1991 года референдума о выходе из состава СССР и обретении независимости. За независимость проголосовали 99,5% избирателей - при явке, составившей 95%.

По результатам референдума 23 сентября Верховный Совет объявил Армению независимым государством, которое должно было иметь собственный флаг, герб и гимн.

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