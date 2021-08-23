Декларации независимости Армении 31 год

23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию независимости, состоящую из 12 пунктов, что ознаменовало начало процесса отделения Армянской ССР от Советского Союза и независимости Армении.

В соответствии с этим парламент принял решение о проведении на территории Армении 21 сентября 1991 года референдума о выходе из состава СССР и обретении независимости. За независимость проголосовали 99,5% избирателей - при явке, составившей 95%.

По результатам референдума 23 сентября Верховный Совет объявил Армению независимым государством, которое должно было иметь собственный флаг, герб и гимн.