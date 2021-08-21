Пашинян провел телефонный разговор с Макроном

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, собеседники обсудили ситуацию и последние развития в регионе. Главы двух государств подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы для всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Пашинян высоко оценил усилия президента Макрона по установлению прочного мира и стабильности в регионе.

Стороны также коснулись динамики двусторонних отношений между Арменией и Францией и перспектив углубления сотрудничества в ряде сфер.

Напомним, что 19 августа состоялся телефонный разговор между Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер проинформировал своего французского коллегу о ходе реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху.