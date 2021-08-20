«Это несерьезный вопрос» - в правящей фракции отвечают на вопрос о вывешивании портретов премьер-министра в своих кабинетах

Рядом с произведениями искусства в кабинете председателя парламентской комиссии по вопросам обороны Андраника Кочаряна недавно появился портрет премьер-министра Никола Пашиняна. Этот факт, давший вчера повод для широкой дискуссии и критики, Андраник Кочарян сегодня прокомментировал кратко, заявив, что он не единственный депутат, который пошел на такой шаг.

«В Национальном собрании, насколько я понимаю, во всех кабинетах висят портреты, пойдите и посмотрите», - сказал он.

Мы не смогли последовать призыву Кочаряна. В парламенте 8-го созыва журналистам вход в кабинеты депутатов запрещен.

«Да, они не смогут посмотреть, им дверь не откроют, чтобы они могли войти в кабинет депутата», - сказал спикер НС Ален Симонян.

Мы попытались дозвониться до депутатов фракции «Гражданский договор» и задать им один четкий вопрос: вывешен ли в их кабинете рядом с гербом и флагом портрет премьер-министра Пашиняна? С разными мотивировками - от «несерьезный вопрос» до «в данный момент говорить неудобно», они не ответили на наш вопрос.

«Это право любого депутата, я не вижу в этом проблемы», - сказал глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

Нашелся депутат, который подтвердил и обосновал, почему фотография Пашиняна висит в его кабинете. Это Ваагн Алексанян, для кого границы очень четкие: в его кабинете висит портрет не премьер-министра, а лидера их команды.

«В нашем кабинете вист фотография лидера нашей политической команды Никола Пашиняна», - сказал Алексанян.

Это путь к авторитарному государству, считает правозащитница Нина Карапетянц.

«Очень прискорбно, потому что силы, совершившие революцию, не должны были использовать эти очевидные, яркие диктаторские элементы. Зачем вы повесили фотографию на стену? Это ваш хранитель или святой? Какая-то особая красота или произведение искусства? Что заставляет вас повесить его портрет в вашем кабинете? Он вас вдохновляет? Чем он вас вдохновляет?» - задалась вопросами Карапетянц.

Ответов на поднятые правозащитницей вопросы от провластных депутатов мы не получили.

«Я считаю, что в данной ситуации это миллионный по своей значимости вопрос», - заявила депутат правящей фракции «Гражданский договор» Мария Карапетян.

Именно этот миллионный по значимости вопрос стал одной из первых инициатив новоизбранного депутата Трдата Саргсяна. Он не опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что именно он размножил фотографии премьер-министра и принес в парламент. На другие вопросы он не ответил: «Извините, не думаю, что вы задаете серьезный вопрос», - сказал Саргсян.

Этот вопрос, который сейчас представители власти считают несерьезным, в свое время депутат Никол Пашинян неоднократно поднимал с трибуны парламента и с иронией высказывался о практике вывешивания в рабочих кабинетах портретов тогдашнего главы государства - третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

Депутат Ваагн Алексанян, в кабинете которого висит портрет главы правительства, счел сравнение неуместным: «В свое время, когда Никол Пашинян поднял этот вопрос, он говорил о кабинетах следователей Специальной следственной службы, и сравнивать кабинет следователя с кабинетом члена политической команды, думаю, более чем неуместно, потому что когда я был координатором по связям с общественностью партии «Гражданский договор», в моем кабинете были и фотографии Никола Пашиняна, и другие фотографии, касающиеся революции, и фотографии революционной команды».

Революция 2018 года сопровождалась также избавлением от портретов Сержа Саргсяна в госструктурах. Революционеры самым резким образом критиковали феномен «работы под взглядом лидера».

Примечательно, что даже Серж Саргсян, портреты которого в годы его президентства висели практически во всех государственных учреждениях - от школ до воинских частей, предсказал, что после конституционных изменений, когда Армения перейдет от полупрезидентской формы правления к парламентской, больше не будет власти портрета.

Мы попытались выяснить в аппарате премьер-министра, как Никол Пашинян относится к тому, что его портреты висят в кабинетах различных государственных структур рядом с гербом и флагом. Наши звонки остались без ответа.