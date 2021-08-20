Случай убийства трех военнослужащих будет иметь последствия для ряда военных - МО

Случай убийства трех военнослужащих на одной из боевых позиций в Сюникской области, естественно, будет иметь последствия для ряда связанных с этим военных чинов, сообщает Минобороны Армении.

Пресса пишет об увольнении командира Горисской воинской части и начальника отдела военной полиции. Конкретные имена в оборонном ведомстве пока не комментируют.

Радио Азатутюн попросил комментарий у командира воинской части Араика Минасяна, в ответ он лишь сказал следующее: «Я не могу сейчас отвечать ни на какие вопросы, место, где я нахожусь, неподходящее».

В ночь на 19 августа на боевой позиции близ села Корнидзор были обнаружены тела трех военнослужащих-срочников. Изначально обсуждалась версия азербайджанского диверсионного проникновения. Минобороны опровергло эту версию, заявив, что, по предварительной информации, произошедшее не имеет отношения к противнику.

Вчера вечером Следственный комитет распространил сообщение о том, что по подозрению в убийстве троих военнослужащих задержан их сослуживец, военнослужащий срочной службы той же воинской части.

Что за проблема возникла между несшими боевое дежурство 19-летними парнями, что один из них убил троих из огнестрельного оружия?

Во втором гарнизонном следственном управлении Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Подозреваемый военнослужащий родом из Гегаркуникской области.



Правозащитник Артур Сакунц подчеркивает, что на протяжении многих лет они били тревогу, говоря, что статистика гибели военнослужащих в небоевых условиях вызывает беспокойство, существует проблема правильной организации военной службы.

«Есть вопросы, связанные с организацией военной службы, они носят постоянный характер, мы постоянно поднимали эту озабоченность. Но необходимых действий, которые изменили бы картину, чтобы число смертей в небоевых условиях снизилось, [не было предпринято]. К сожалению, мы увидели, что тенденция не преодолена», - сказал Сакунц.

С начала года до сих пор в вооруженных силах Армении и Карабаха погибли 44 военнослужащих, из них 35 – в небоевых условиях.