«Прошло 10 месяцев, моего ребенка нет. Где он?» - родителей пропавших без вести военнослужащих принял директор СНБ

Они говорят, что перед тем, как прийти сюда, обращались в различные ведомства и к разным чиновникам - от премьер-министра до президента, но все оказалось тщетно, они везде получали один и тот же ответ: подождите, проводится работа.

«Но уже 10 месяцев мы не видим результата этой работы. Кто-нибудь может сказать нам хоть что-то? Прошло 10 месяцев, моего ребенка нет, он пропал без вести, где он? Пусть кто-нибудь скажет: «твой ребенок погиб» или «твой ребенок в плену», или не знаю что еще, что-то же должны сказать или нет?» - сказал один из родителей.

Собравшиеся перед зданием СНБ граждане - родители военнослужащих воинской части «Цор» в Степанакерте. По их словам, после 12 октября они больше не смогли связаться со своими детьми. По имеющейся у родных информации, лишь немногим из солдат воинской части удалось бежать.

«Офицеры бросили детей и сбежали. С нашими детьми до конца остался только один офицер, судьба которого сейчас также неизвестна. Мы по возможности выяснили, что произошло, сейчас идет этап предварительного следствия, их также допросили, возбуждено уголовное дело», - рассказали родители.

Недовольные работой ответственных ведомств родители сами включились в поисковые работы, побеседовали с сослуживцами своих детей, собрали факты и распространенные азербайджанцами видеоролики, на которых, по их утверждению, видны тела некоторых ребят, но в ходе поисковых работ удалось найти только некоторые из этих тел. Из 21 без вести пропавшего военнослужащего воинской части были обнаружены тела только девять, восемь из них опознаны, один - нет.

«10-го числа я разговаривала со своим сыном, 14-го числа мой муж сдал ДНК-тест, и по сей день даже на один процент нет совпадения, и, дай Бог, мы просим у Бога, чтобы и не было. Для нас это проблеск надежды, хотя плен - это очень плохо, невыносимо, но хотя бы есть надежда, что в один прекрасный день наши дети постучат в двери и войдут», - сказал один из родителей.

Наконец, сегодня родителей принял директор Службы национальной безопасности Армен Абазян. После встречи, которая продлилась около двух часов, родители сообщили, что достигли договоренности о том, что в ближайшее время также будут проведены встречи.

«Мы пришли к соглашению, что я покину эту территорию как родственник пропавшего без вести военнослужащего при условии, что мы предоставим дополнительную информацию, собранные нами материалы, и будет проведено более глубокое расследование, и будут регулярно отчитываться о проделанной работе по части наших детей», - сказал один родитель.

В июне Следственный комитет опубликовал данные, согласно которым без вести пропавшими считаются 275 человек. Хотя с момента окончания войны прошло почти 9 месяцев, однако до сих пор поиски пропавших без вести продолжается. Всего с ноября 2020 года до сих пор было обнаружено или передано азербайджанской стороной армянской стороне 1557 тел, 27 из которых, по предварительным данным, - это тела гражданских лиц.

Родители пропавших без вести также недовольны тем, что до сих пор не удалось получить информацию об окончательном числе и именах находящихся в Азербайджане пленных, чтобы они могли понять, находятся ли их дети в плену или нет. Азербайджан до сих пор официально подтвердил наличие лишь 45 пленных, между тем, армянская сторона направила в Европейский суд по правам человека информацию о 280 пленных. За прошедшие месяцы были возвращены 104 пленных.

Все еще полностью не идентифицированы найденные после войны тела и части тел погибших. Судебно-медицинской экспертизе подверглись 3752 тела и части тел, 73 образца исследуются уже во второй или третий раз. 142 неопознанных тела до сих пор находятся в холодильниках, а тела 100 погибших идентифицированы, родители известны, но они отказываются предавать тела земле.