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Карабах

Азербайджанцы отодвинули свои опорные пункты от села Егцахох Шушинского района - глава районной администрации

Азербайджанцы отодвинули свои опорные пункты от села Егцахох Шушинского района Нагорного Карабаха. Об этом Радир Азатутюн сообщил глава администрации Шушинского района Гриша Ованнисян.

«Сегодня утром пошли и увидели, что палаток больше нет», - сказал он.

Егцахох, расположенный между Бердзором и Шуши, после 44-дневной войны остался под армянским контролем. Глава общины Артак Акопян два дня назад сообщил Радио Азатутюн, что азербайджанские войска еще не отодвинули свои позиции от границ села, в то время как армянская сторона, следуя двусторонней договоренности, уже вывела своих военнослужащих с территории, а заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян в свою очередь заявил, что армянские войска не отступили ни с одной позиции.

Гриша Ованнисян сегодня также сказал, что ситуация в Егцахохе нормальная. «Люди живут, там живет 140 человек. Российские заставы несут дежурство, но фактически нормально, пока инцидентов не зафиксировано. Инфраструктуры работают нормально», - сказал он.

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