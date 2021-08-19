На одном из боевых опорных пунктов Сюника обнаружены тела 3 военнослужащих, ведется расследование

По данным Минобороны, тела солдат были обнаружены около 2:15 ночи с огнестрельными ранениями.



Инцидент произошел на опорном пункте близ села Корнидзор укрупненной общины Тех. После 44-дневной войны Корнидзор граничит с Азербайджаном в нескольких направлениях. Идет ли речь о диверсионном проникновении? В прессе с утра обсуждают эту версию.

В Министерстве обороны Радио Азатутюн сообщили, что по имеющейся на данный момент предварительной информации, произошедшее не имеет отношения к противнику, для полноценного раскрытия обстоятельств инцидента в данный момент в полном объеме принимаются необходимые меры. Ведется расследование.

Правозащитник Артур Сакунц недоумевает: нужна смелость для того, чтобы сейчас делать выводы о том, как были убиты трое солдат – вследствие внутренних проблем или диверсионного проникновения.

«Есть обстоятельство, на основании которого можно сделать вывод по меньшей мере о характере и типе огнестрельных ранений и о наличии телесных повреждений в целом. Но до тех пор, пока по ним не будет проведена судебно-медицинская экспертиза и нет результатов необходимых экспертиз, выдвигать версию о том, что это произошло вследствие диверсии противника или не вследствие диверсии… мягко говоря, нужно иметь смелость, чтобы делать подобные выводы», - сказал правозащитник.

Сакунц считает этот случай странным и тревожным. Он подчеркнул, что независимо от обстоятельств гибели солдат, как в случае диверсии, так и в случае внутренних проблем главная причина заключается в том, что военная служба не организована должным образом, и ответственность за это несет Генштаб.

«Как им удалось проникнуть? Если не проникли, то как получилось, что на всем опорном пункте было лишь трое военнослужащих, и всех обнаружили погибшими, да к тому же с огнестрельными ранениями? А на других опорных пунктах ничего не слышали? Кто был командиром этого опорного пункта, прямо несущим ответственность за организацию боевого дежурства? Вопросов гораздо больше», - подчеркнул Артур Сакунц.



Только в этом месяце погибли уже семеро военнослужащих, трое из них – сегодня, и неясно, при каких именно обстоятельствах. Двое военнослужащих были убиты ранее на этой неделе в результате выстрелов азербайджанских вооруженных сил в Ерасхе и Куте. Смерть одного солдата была квалифицирована как самоубийство, еще одного – как убийство. Понятно, что случаи убийства и самоубийства обусловлены внутренними служебными факторами, подчеркнул Артур Сакунц.

«Если мы посмотрим на динамику с начала 2021 года до настоящего времени, то цифры растут по месяцам. Например, только в мае было шесть случаев гибели, в июле – восемь, в августе – уже семь, а месяц еще не закончился», - сказал он.

По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, с начала года до сих пор в ВС Армении и Карабаха погибли 44 военнослужащих, несмотря на напряженную пограничную обстановку, из них от огня противника погибли лишь 9.