COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 11 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 216 и сейчас составляет 223 443.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 723.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1141 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (2 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 923, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 461 464 (7 514 - за сутки).