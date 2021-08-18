Вооруженные силы Армении дают достойный ответ на провокационные действия Азербайджана – замглавы Генштаба ВС

Состоявшееся сегодня в парламенте закрытое обсуждение ситуации на границе было инициировано оппозиционной фракцией «Айастан». Прибывший в связи с этим в Национальное собрание представитель Вооруженных сил подчеркнул, что вследствие последних пограничных инцидентов азербайджанская сторона также понесла потери. Между тем, Министерство обороны Азербайджана ранее опровергало информацию армянской стороны об погибших с азербайджанской стороны.

«Среди нашей общественности распространяется информация, что мы несем потери, а противник нет, это не так, это не соответствует действительности, противник также несет человеческие потери, как безвозвратные, так и санитарные. Мы контролируем наши границы. И мы выполним задачу, поставленную перед Вооруженными силами, перед нашей армией», - сказал Асрян.

Минобороны Армении в начале недели сообщило, что вследствие боев и перестрелок с азербайджанскими ВС в направлении Ерасха Араратской области, в районе озера Сев лич Сюникской области и на приграничных участках Гегаркуникской области с армянской стороны погибли двое военнослужащих, с азербайджанской– как минимум четверо, еще один - был ранен.

По сообщению оборонного ведомства, вчера в результате огня, открытого по армянским позициям на Гегаркуникском направлении армяно-азербайджанской границы, в частности, на участке Сотка, огнестрельное ранение получил армянский военнослужащий. У азербайджанской стороны есть один погибший и один раненый.

Какую цель преследует Азербайджан, провоцируя напряженность на границе? По мнению заместителя начальника Генштаба ВС, противник пытается различными способами оказать давление, но это у него не получается. По словам Асряна, на территории того же озера Сев лич азербайджанские вооруженные силы пытались приблизиться к армянским боевым позициям, но это им не удалось.

«Противник пытался приблизиться к нашей боевой позиции, он не находился на таком расстоянии, чтобы нанести нам ущерб на межпозиционной территории, между нашими и их позициями. Благодаря боевой службе наших военнослужащих ночью нам удалось обнаружить противника, оказать огневое воздействие, в результате чего, понеся потери, противник отступил», - сказал Эдвард Асрян.

На вопрос, было ли целью азербайджанской стороны добиться продвижения, Асрян не дал прямого ответа. «Цель добиться продвижения в военной терминологии понимается по-разному, возможно, даже не имел намерения добиться продвижения. Противник также может своими провокационными действиями пытаться проверить службу наших военнослужащих. То есть, то, как армянская сторона реагирует на их провокационные действия», - сказал замглавы Генштаба ВС.

Он уклонился от ответа на вопрос, сколько азербайджанских военнослужащих находятся на суверенной территории Армении.

Вице-спикер НС Ишхан Сагателян от оппозиционной фракции «Айастан», инициировавшей закрытое заседание по ситуации на границе, сказал, что после заседания их опасения не развеялись: враг находится на территории Армении, стрельба почти не прекращается, у нас есть жертвы.

«Все наши опасения, связанные с положением на границах Армении, ситуацией в Арцахе, естественно, не были развеяны и продолжают оставаться. У нас здесь есть огромный объем работы», - сказал Сагателян.

Сегодня в парламенте находился также президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Он встретился с фракцией «Мой шаг». По словам Арутюняна, на встрече обсуждались социально-экономические вопросы и вопросы безопасности.

На вопрос относительно ситуация на линии соприкосновения в Карабахе Арутюнян ответил очень кратко: «В Карабахе нормально».