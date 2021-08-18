В ближайшие пять лет в Армении будет создана Служба внешней разведки - Пашинян

В ближайшие пять лет в Армении будет создана Служба внешней разведки. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя программу правительства на 2021-2026 годы.

По словам премьер-министра, минимальная заработная плата в Армении будет установлена на уровне 85 тыс. драмов. В последний раз минимальная заработная плата в Армении повышалась с 1 января 2020 года, когда она увеличилась с 55 тыс. до 68 тыс. драмов.

По словам Пашиняна, в ближайшие пять лет в Армении будет построено и отремонтировано 300 школ и 500 детских садов.

Он также отметил, что каждый третий и последующий ребенок во всех семьях до шести лет будет ежемесячно получать 50 тыс. драмов.

Согласно программе правительства на 2021-2026 гг., планируется до 2026 года обеспечить среднегодовой экономический рост на уровне 7%, а при благоприятных внешних условиях - 9%.

Программа предусматривает также снижение уровня бедности в стране к 2026 году почти наполовину и доведение его до порога 10%.

Согласно Конституции, правительство в течение 20 дней после своего формирования должно представить свою программу деятельности на утверждение парламента.