Сейран Оганян предлагает обсудить в парламенте ситуацию на границе

Во время поездки в Кельбаджарский район, после 44-дневной войны перешедший под контроль Азербайджана, Алиев заявил, что Сюник и Севан - это азербайджанские территории. До этого Алиев пригрозил новой войной, после чего не прошло и дня, как на армяно-азербайджанской границе ситуация обострилась.

Сегодня глава оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян предложил обсудить в парламенте ситуацию на границе.

«Это в первую очередь необходимо для того, чтобы у нашего народа не осталось каких-то тревог и опасений, потому что наши власти, похоже, отстранились от этого процесса. Только защитник прав человека предоставляет нашей общественности соответствующую информацию», - отметил Сейран Оганян.

Нам не удалось получить от правящей фракции ответов ни на предложение Оганяна, ни на заявление Алиева. Хотя в течение дня члены правящей фракции «Гражданский договор» провели обсуждение в закрытом формате, но, как мы узнали от главы фракции, предложение оппозиции не обсуждалось.

По мнению парламентской оппозиции, Азербайджан расценил молчание Еревана как признак слабости и начал атаку. «Когда мы говорим, что нынешние власти виноваты во всем этом: в поражении в войне, а затем во всех этих пограничных проблемах, они говорят: мы не виноваты, это Азербайджан. Мы говорим то же самое, что насчет Азербайджана? Почему вы не осуждаете Азербайджан? Почему не представляете международному сообществу, что Азербайджан является преступником, организатором провокаций? Вместо того, чтобы заниматься этим делом, они занимаются лишь внутриполитическими вопросами, старась сохранить свои кресла. Есть такая русская пословица: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Они осуществляют этот процесс», - сказал Оганян.

Член оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян считает напряженную ситуацию на границе следствием трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября, в котором отсутствуют необходимые механизмы, которые позволили бы избежать нынешнего пограничного кризиса. Кроме того, он указывает на бездействие вооруженных сил в пограничной зоне в послевоенный период.

«В результате на разных участках границы, начиная с тех участков, где в условиях новых реалий была создана новая граница, заканчивая тем, что не осуществлялись действия, вытекающие из получения разными населенными пунктами статуса приграничных населенных пунктов в послевоенный период, сегодня мы имеем подобные развития. Это также говорит о том, что переговорный процесс, начавшийся после ноября, то есть после установления режима прекращения огня, не идет в том направлении, которое было задано в послевоенный период. Азербайджан за это время выступил с новыми предложениями, которые, по сути, кажутся принуждением, они предполагают новые потери», - подчеркнул Абраамян.

Сейран Оганян, около восьми лет возглавлявший Минобороны Армении, считает очевидным, что сегодня Алиев хочет решить несколько задач. Во-первых, чтобы Армения признала территориальную целостность Азербайджана. «Что станет большим ударом по самоопределению Арцаха», - отметил он.

По словам Оганяна, следующей задачей Азербайджана является так называемый Зангезурский коридор, который тоже можно называть разблокировкой. «Мы опасаемся, что эта разблокировка приведет к глубокой блокаде Сюника, Армении и, почему бы и нет, также Арцаха?» - сказал он.

В этом контексте Сейран Оганян подчеркнул то обстоятельство, что, несмотря на 44-дневную войну, по его оценке, Вооруженные силы Армении в состоянии выполнить поставленную перед ними задачу. «Все командиры и все солдаты армянской армии в состоянии обеспечить безопасность нашей страны, будь то боевое дежурство или оборонительные операции, им просто нужно дать четкий приказ», - отметил он.

Только в конце дня в правящей фракции сообщили, что попытаются завтра организовать закрытую встречу на тему пограничной ситуации.