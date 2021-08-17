Премьер убежден, что необходимо ужесточить контроль за ношением масок в закрытых помещениях

Глава правительства сказал, что контроль за соблюдением противоэпидемических правил должен быть ужесточен, это, в частности, касается требования ношения масок в закрытых помещениях.

«Необходимо приложить максимальные усилия, чтобы держать эпидемическую ситуацию под контролем, чтобы не было необходимости идти на локдаун, как это сейчас делается в разных странах», - сказал Пашинян и потребовал от государственных органов усилить контроль.

«На прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей у нас был рост новых случаев коронавируса нового типа на около 35%, и очевидно, что у нас есть динамика роста. Теперь наша цель - во-первых, понять текущую ситуацию, обменяться идеями и выслушать предложения о том, что делать дальше. Также обсудить динамику вакцинации и наши планы на будущее», - отметил он.

На данный момент действуют 10 медицинских организаций, занимающихся лечением пациентов с коронавирусной болезнью. По данным Минздрава, госпитализировано 929 граждан, больше половины из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Причем день ото дня цифры увеличиваются.

В ходе вчерашнего совещания также был затронут процесс вакцинации. Министр здравоохранения Анаит Аванесян доложила, что наблюдается динамика роста: на сегодняшний день количество прививок от Covid-19 превысило 220 тысяч, из которых около 100 тысяч были сделаны за последний месяц. Запасов вакцины достаточно, в ближайшие дни ожидается получение новой партии.

Министр также отметила, что вносятся соответствующие изменения и предусмотрено, что с 1 октября текущего года лица, ведущие хозяйственную деятельность, должны будут требовать у своих сотрудников справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста раз в 14 дней.

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян коснулся процесса вакцинации в системе государственного управления, отметив, что по состоянию на конец июля этот показатель достиг 53%. Процесс продолжается.

По официальным данным, вчера было проведено 6584 тестов, из которых было подтверждено 357 новых случаев инфицирования. Выздоровели 269 пациентов, 11 – скончались. За прошедшие сутки было зарегистрировано два случая, когда пациент с коронавирусной инфекцией скончался от другой болезни.