По мнению эксперта, рост числа случаев инфицирования COVID-19 вызывает тревогу, система здравоохранения перегружена

«На данный момент для нас очень важна загруженность системы здравоохранения, которая сегодня неуклонно растет, и число заболевших и умерших медленно, но неуклонно растет. Повторяю, по сравнению с предыдущими волнами, возможно, у нас нет такой большой амплитуды эпидемической кривой, но та волна, которая у нас сейчас формируется, в любом случае довольно тревожна», - сказал Бадалян.
Эпидемиолог напоминает, что у людей, заразившихся коронавирусом около года назад, есть риск повторного заражения. «В большинстве случаев наблюдается снижение количества антител, и также есть риск повторного заражения. Количество антител может быть даже равно нулю, меньше 1, но за счет клеточного иммунитета ты можешь оставаться защищенным, то есть, этот вопрос очень относительный, и у нас сегодня нет какого-либо порога. Здесь также есть некоторые вопросы, которые необходимо уточнить, чтобы понять, насколько вероятно это повторенное инфицирование. В любом случае, есть зарегистрированные случаи [повторного инфицирования]», - сказал он.
На данный момент в больницах и на дому лечатся более 6000 граждан. За последние сутки было подтверждено 256 новых случаев инфицирования, результаты 4,7% из примерно 5500 тестов оказались положительными. На прошлой неделе было зарегистрировано наибольшее число случаев инфицирования за последние три месяца. Параллельно с распространением инфекции растет и число летальных случаев. Вчера от COVID-19 скончались 7 человек, еще один инфицированный коронавирусом пациент умер от другого заболевания.
С момента распространения инфекции до сих пор было зарегистрировано 4702 случая смерти, 1136 инфицированных, по данным Минздрава, умерли от другого заболевания.
По мнению экспертов, наиболее эффективным способом противодействия распространению COVID-19 является вакцинация, тем не менее, в этом смысле Армения все еще остается в числе отстающих в мире. По данным Минздрава, до сих пор проведено более 220 тысяч прививок, что составляет 7,5% населения Армении. Однако неясно, сколько среди них иностранцев.
По поручению премьер-министра Минздрав ведет статистику о том, сколько вакцинированных являются гражданами Армении. Однако ведомство пока предоставило данные только за период с 15 июля по 4 августа. Согласно этим данным, за этот период было вакцинировано 58 108 человек, из которых около 96% или 56 010 человек были гражданами Армении.
По мнению эпидемиолога, процесс вакцинации в Армении проходит очень плохо. По словам Бадаляна, необходимо регулярно сообщать, сколько из привитых являются гражданами Армении, по его мнению, это число будет совсем небольшим.
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