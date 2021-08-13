Разногласия между Москвой и Баку углубляются

Слова бывшего посла Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане вызвали общественный резонанс и политический скандал. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, в частности, заявил, что Вахабзаде должен извиниться перед россиянами.

«Бывший посол Азербайджана на камеру назвал русских свиньями. Дипломат, хоть и бывший, прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя», - написал Толстой в своем Telegram-канале, добавив, что Вахабзаде последствий не боится.

Экс-посол сделал скандальное заявление после того, как Жириновский резко высказался о ситуации в Азербайджане, заявив, что там царит диктатура, что Россия «должна вернуть все территории Российской империи и Советского Союза», и назвал Южный Кавказ сферой влияния Москвы.

После резкого заявления азербайджанского дипломата Жириновский заявил, что обратится к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой возбудить уголовное дело против Вахабзаде.

Министерство иностранных дел Азербайджана немедленно открестилось от Вахабзаде, заявив, что он был уволен в 2016 году за плохую работу.

Официальный Баку, проправительственные аналитики, представители правящей партии заявляют, что Вахабзаде - никто, его слова не имеют никакого влияния в Азербайджане и никоим образом не выражают позицию Баку.

Между тем, разногласия между Москвой и Баку все больше углубляются, и об этом пишут как азербайджанские, так и российские аналитики.

«Коммерсантъ», в частности, вчера вечером опубликовал обширную статью, в которой пишет: «Ситуация в зоне размещения российского контингента в Нагорном Карабахе снова накалилась. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении мирных договоренностей. Баку заявляет о незаконной переброске армянских войск в зону ответственности российских миротворцев и требует от Москвы принять срочные меры».

Минобороны Азербайджана вчера выступило с беспрецедентным заявлением, в котором фактически обвиняет не только Ереван, но и Москву в невыполнении трехсторонних договоренностей. «ВС Армении не были полностью выведены с территории Азербайджана из зоны временного размещения российского миротворческого контингента, как это было предусмотрено трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении. Миротворческие силы Российской Федерации в соответствии с положениями трехстороннего заявления должны положить конец случаям размещения на азербайджанских территориях, где они временно дислоцированы, вооруженных сил Армении», - говорится в заявлении, распространенном Минобороны Азербайджана, на которое официальная Москва пока не отреагировала.

В послевоенный период Баку регулярно поднимал вопрос о пребывании армянских вооруженных сил в той части Карабаха, которая осталась под контролем армянских сил. Прежде Москва на это отвечала, что в заявлении указано, что силы должны оставаться на тех позициях, где стояли 9 ноября. В последние месяцы Москва предпочитает обходить острые проблемы, возникающие в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, делая лишь дипломатичные комментарии.



Азербайджанские СМИ, находящиеся под контролем властей, особенно в последний период критикуют Москву и пишут, что российские миротворцы, находящиеся в Карабахе с разрешения Азербайджана, плохо справляются со своей работой. Критика в адрес Москвы усилилась особенно в последнее время, когда официальный Ереван заявил о том, что российские пограничники будут дислоцированы на армяно-азербайджанской границе.