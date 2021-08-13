Цены на продукты питания в Армении растут уже двузначными темпами

Согласно данным, опубликованным Статистическим комитетом, в июле этого года, по сравнению с июлем прошлого года, цены на продукты питания выросли на 13,9%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне, когда цены на продукты питания выросли на 9% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

В прошлом месяце, по сравнению с июлем 2020 года хлеб подорожал на 8,6%, мясо - на 9,7%, яйца - на 51,3%, масло - на 15,9%, сахар - на 39,4%, консервированное молоко - на 10,4% и так далее.

Люди на улицах Еревана, естественно, выражали недовольство в связи с продолжающимся ростом цен на продукты питания.

В Армении Центральный банк является гарантом обеспечения стабильности цен. После постепенного снижения ставки рефинансирования в течение почти четырех лет, с февраля 2017 года, с 6% до 4,25%, в декабре прошлого года Центробанк резко поднял ее на один процентный пункт - до 5,25%. Затем в течение этого года ставка рефинансирования периодически поднималась, в последний раз 3 августа - еще на 0,5 процентных пункта, достигнув 7%.

Регулятор годами снижал ставку рефинансирования с целью сделать финансовые средства более доступными для экономики и тем самым стимулировать экономический рост. Теперь, в подобных условиях инфляции, Центробанк делает драм дороже, чтобы сдержать рост цен.

На фоне вышеизложенного среднемесячная номинальная заработная плата в Армении, опять же по последним данным Статкомитета, в январе-июне текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла всего на 5,4%, составив 196 тыс. 440 драмов.