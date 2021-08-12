В парламенте завершились выборы глав постоянных комиссий

Главой постоянной комиссии по вопросам безопасности избран Андраник Кочарян (правящая фракция «Гражданский договор» - «ГД»), главой постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам - Владимир Варданян (фракция «ГД»), главой постоянной комиссии по экономическим вопросам – оппозиционный депутат Ваге Акопян (фракция «Айастан»), главой постоянной комиссии по внешним отношениям - Эдуард Агаджанян (фракция «ГД»), главой постоянной комиссии по финансово-кредитным вопросам – Геворк Папоян (фракция «ГД»), главой постоянной комиссии по вопросам региональной и евразийской интеграции – оппозиционер Армен Геворкян (фракция «Айастан»), главой постоянной комиссии по территориальному управлению – Ваге Галумян (фракция «ГД»), главой постоянной комиссии по вопросам науки и образования - Сисак Габриелян (фракция «ГД»), главой постоянной комиссии по вопросам здравоохранения - Нарек Зейналян (фракция «ГД»), главой постоянной комиссии по правам человека – оппозиционный депутат Тагуи Товмасян (фракция «Честь имею»), главой постоянной комиссии по труду и социальным вопросам - Эрикназ Тигранян (фракция «ГД»), главой постоянной комиссии по европейской интеграции - Арман Егоян (фракция «ГД»).

Выборы проводились закрытым тайным голосованием.

«Поскольку уже сформированы фракции и избраны председатели комиссий, мы также сформировали совет Национального собрания. Хочу сообщить, что для включения в состав совета НС фракция «Гражданский договор» выдвинула Айка Конджоряна, фракция «Айастан» - Сейрана Оганяна, а фракция «Честь имею» - Айка Мамиджаняна. Уважаемые коллеги, сообщаю вам, что, в соответствии с пунктом 7 статьи 33 конституционного закона «Регламент Национального собрания РА», с завершением избрания председателей постоянных комиссий НС завершаются и ежедневные заседания первой сессии. В нашей повестке дня остался вопрос одобрения программы деятельности правительства, к которому мы обратимся только после того, как вновь сформированное правительство представит свою программу действий», - сказал спикер НС Ален Симонян.