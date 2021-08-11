Турция запретила зарегистрированным в Армении самолетам вход в свое воздушное пространство. Почему Армения не ввела зеркальный запрет?

«Никакой аэронавигационной информации (NOTAM), запрещающей вход самолетов с армянской регистрацией (EK) в воздушное пространство Турции, не публиковалось, однако с 9 сентября 2020 года полеты самолетов с армянской регистрацией запрещены в воздушном пространстве Турции. По информации, полученной от эксплуатантов армянских самолетов, все отказы были представлены без обоснования», - на письменный запрос Радио Азатутюн ответил Комитет гражданской авиации.

Первый отказ был 9 сентября, затем - 18-го и 25 числа того же месяца, и уже 19-го и 23 марта 2021 года. Журналист Hetq.am Ваге Саруханян был одним из первых, кто поднял этот вопрос.

«Во время войны турки, хотя мы не вводили никаких запретов, только из соображений безопасности летали через территорию Грузии, потому что летали не только гражданские, но также и военные самолеты, и можно с уверенностью сказать, что гражданскими самолетами летели не обычные пассажиры, а те же сирийские наемники перебрасывались на разных типах гражданских самолетов», - сказал Саруханян.

По словам Ваге Саруханяна, во время войны через воздушное пространство Армении турецкие самолеты не пролетали, об этом свидетельствуют сайты, отслеживающие полеты в онлайн-режиме. Более того, самолеты турецкой авиакомпании избегали полетов и через территорию Гянджи, так как она находится недалеко от границы с Арменией. Сейчас они летают не только возле границы с Арменией, но и через территорию Армении.

«Два дня назад я видел фотографии, самолет «Туркиш эйрлайнс» летел в Баку через территорию Армении, то есть, это кратчайший путь. Через Грузию путь немного длиннее, он должен сначала подняться на север, затем спуститься, а через территорию Армении проходит самый короткий маршрут, он его использовал, то есть, наши не запрещали. Вообще, до войны была такая ситуация, турецкая авиакомпания выполняла внутриазербайджанский рейс Нахичеван-Гянджа через территорию Армении», - рассказал журналист.

Почему Армения не ввела зеркальный запрет и не ограничила вход в воздушное пространство Армении самолетов, зарегистрированных в Турции? В ответ на этот вопрос в Комитете гражданской авиации отметили, что Чикагская конвенция о международной гражданской авиации запрещает государствам-членам Международной организации гражданской авиации (ICAO) проявлять дискриминационный подход в вопросе использования их воздушного пространства.

Трудно сказать, почему Турция не следует требованиям этой конвенции, но то, что тем самым создается проблема для самолетов, зарегистрированных в Армении, это факт, поскольку удлиняется маршрут. Хотя сейчас с этой проблемой воздушные суда с армянской регистрацией сталкиваются нечасто, поскольку находятся в черном списке Евросоюза.

«Когда авиакомпании покинут черный список ЕС, то спросят у Комитета гражданской авиации, почему он не предпринимает никаких шагов, ведь они тратят дополнительное топливо, входят лишний раз в воздушное пространство других стран, несут довольно много расходов. Все авиакомпании стремятся к максимально короткому маршруту, чем короче, то есть, чем прямее маршрут, тем лучше. Вот почему Турция является для нас самым оптимальным путем в Европу. После снятия запрета авиакомпании обязательно начнут оказывать давление на комитет», - сказал Ваге Саруханян.

В июне прошлого года Еврокомиссия запретила всем зарегистрированным в Армении авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией Европейского союза. Бывший советник премьер-министра по линии авиации Акоп Чагарян уверен, что причиной запрета Турции является именно факт нахождения в черном списке Евросоюза. Европейское агентство авиационной безопасности приняло такое решение после обнаружения ряда нарушений в Комитете гражданской авиации Армении.

«Вот этот аудит, здесь на 42 страницах подробно расписаны все упущения, которые были выявлены при изучении этих двух сфер, они многочисленны, их 42 и 8 наблюдений, то есть, всего 50 замечаний», - сказал Чагарян.

Нарушения касаются организации безопасности полетов, контроля, сертификации летной пригодности. Однако нет никакого официального объяснения того, что воздушное пространство Турции закрыто для зарегистрированных в Армении самолетов именно из-за ограничений ЕС. Но фактически уже около года турецкое небо для армянских воздушных судов закрыто. На данный момент этот запрет, по сути, распространяется на 20 самолетов. По состоянию на 2 августа в Армении зарегистрировано 19 гражданских самолетов и один государственный самолет, который является правительственным бортом.

«Если армянским самолетам не разрешено летать через воздушное пространство Турции, Армения может обратиться в международные организации и оспорить этот запрет Турции», - подчеркнул Акоп Чагарян.

Из Комитета гражданской авиации нам сообщили, что не обращались ни в какие международные организации, поскольку это не входит в их функции. Сегодня нам не удалось выяснить, уполномочен ли заниматься этим вопросом МИД. На письменный запрос Радио Азатутюн во внешнеполитическом ведомстве пообещали ответить в ближайшие дни.